Los saltos en el dólar complican la lista de "Precios Cuidados"

Los artículos que están incluidos en esta categoría son consensuados por los supermercados y sus proveedores, con un guiño del Ministerio de Producción. Ya están acordados casi 90% de los productos que estarán en la próxima etapa.



La nueva tanda que estará en los supermercados reflejará el aumento del costo de vida entre septiembre y diciembre, que no será inferior al 5%. En la cartera de Producción no quieren hablar de la finalización de los "Precios Cuidados", pero las cadenas de supermercados mantienen conversaciones.



A medida que se acerca cada renovación del programa, hay una serie de pasos: los proveedores hablan con el Ministerio de Producción, se van armando borradores y se dialoga con los supermercados. Todo venía en ese sendero hasta el miércoles/jueves, en que los sacudones del dólar provocaron cierta zozobra.



El Gobierno no quiere hablar del tema, pero el boleto de colectivo subiría a $ 9

"Había un 90% de acuerdo sobre la lista", graficaron entre proveedores y supermercados. "Pero el salto del dólar provocó nerviosismo. Las compañías que estaban dispuestas a incluir ciertos productos a determinados importes empezaron a dudar, porque el tipo de cambio incide en sus costos y la variación de los últimos días superó sus expectativas", añadieron en empresas.



"Si hay modificaciones previstas en las listas de todos los precios de enero, y se estuvieron corrigiendo en estos días, eso también llega a los 'cuidados'" agregaron en una cadena de supermercados, en la que pidieron no ser nombrados.



En la lista vigente desde septiembre había 476 productos, de los cuales 325 ya venían de antes y 121 se incorporaron en ese momento. Sin embargo, conseguirlos no siempre es sencillo.



Los "Precios Cuidados" también se referencian en los "libres", o aquellos en los que no existe un compromiso explícito para mantener los importes a valores fijos. Por ejemplo, Coca-Cola tiene la botella de Coca-Cola Zero en el programa y se despacha a $ 25,24. Al lado, está la misma presentación, pero de Coca-Cola Light y su precio varía de $ 46,55 a $53. La variedad "no regulada" vale casi el doble (o más, según la cadena) de la que participa en los "cuidados".



La canasta de productos a importes "accesibles" está lejos de parecerse a la disponible en 2014/15. Las marcas participantes son menos conocidas, la cantidad de artículos se redujo y las multas estatales por "falta de abastecimiento" son casi nulas.



Los productos de esta canasta llegaron a representar casi un 20% de las ventas de los supermercados. Ahora, el programa no captura ni un 4% de los despachos de las góndolas, según estimaciones de proveedores. La menor participación llevó al sector privado a proponerle al Poder Ejecutivo el cese del mismo en el mediano plazo.



Todo indica que eso es lo que sucederá, pero la clave del proceso de eliminación es que pase desapercibido. "Si gradualmente va perdiendo peso y nadie lo extraña, es más fácil que un día no haya 'Precios Cuidados' y nadie se de cuenta", comenta un proveedor de supermercados.



"Precios Cuidados" fue un invento del equipo de Axel Kicillof, el último ministro de Economía de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En sus inicios, se buscó que sirviera para limitar las subas de los importes del resto de las marcas. El anterior Gobierno veló por su aplicación estricta, con multas y notificaciones para que proveedores y supermercados cumplieran.



La gestión actual no coincide conceptualmente con la idea de "Precios Cuidados", ya que prefiere mayor desregulación privada y competencia. Sin embargo, tampoco está dispuesta -al menos, por ahora- a cargar con algún costo político por terminar con esta iniciativa.



Clarín.