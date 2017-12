El dólar se hundió 51 centavos y cerró el año por debajo de $ 19

Economía Crece la demanda y el real ya se vende a 7 pesos en Paraná

Tras tocar récord, el dólar retrocedió 51 centavos este viernes a $ 18,95 y cortó una racha de diez alzas consecutivas en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.En el mercado mayorista, la divisa se hundió 60 centavos a $ 18,67.La última rueda de 2017 presentó un volumen récord de operaciones (subió un 65% a u$s 1.206 millones) con alto impacto por el cierre de las operaciones de los mercados de futuros que tuvieron vencimiento en la jornada. Los precios del dólar volvieron a moverse en un muy amplio rango de fluctuación que tradujo la misma volatilidad que presenta la divisa en los últimos días.Al contrario de los días previos, los máximos de anotaron en el arranque en los $ 19. El desarme de posiciones y los ingresos se fueron intensificando durante todo el desarrollo de la jornada generando una caída en la cotización que perdió gran parte de la fuerte ganancia obtenida en el cierre anterior. Los precios se fueron alejando de los máximos alcanzados y retrocedieron por el impulso de la oferta que en el último tramo de operaciones justificó los mínimos en $ 18,59.En el mercado de dinero, donde se operó entre bancos, el "call-money" al 26,7% y en "swaps cambiarios" se pactaron u$s 443 millones para liquidar martes y el miércoles próximo. Las Lebac en el mercado secundario continuaban operándose con tasas por debajo de las anteriores, a 19 días a 26,75% TNA y a 264 días a 25,2%.En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 1.485 millones, el 30% fue pactado para enero a $ 18,95 con una tasa implícita de 17,85% TNA, el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 20,45 con una tasa de 19,26% TNA.En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue se hunde 27 centavos a $ 19,28, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" resta 27 centavos a $ 18,66.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 130 millones hasta los u$s 56.150 millones.