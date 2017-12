"Los créditos UVA van a estar complicados", admitió Redrado y dio un consejo

El economista y ex presidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado advirtió hoy que la modificación de la meta de inflación anunciada ayer por el equipo económico, complicará a quienes tomaron un crédito hipotecario UVA, ya que encarecerá aún más la cuota vigente.En ese sentido, aconsejó a los nuevos tomadores de este tipo de préstamo esperar hasta marzo o abril que es cuando la situación mejorará.El economista explicó que "en estos meses la cuota (UVA) lamentablemente va a aumentar" como consecuencia de la modificación de la meta de inflación. "Mi consejo es que si alguien está por tomar un crédito UVA es que espere hasta marzo", indicó.Redrado detalló que recién entre marzo y abril situación "va a mejorar" cuando tanto la inflación con las tasa empiecen a bajar.Hasta hace unos días atrás el que sacó un crédito UVA, había escuchado al Gobierno decir que que la inflación iba a ser de 5% en 2019, pero ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que ese valor recién se alcanzará un año después, en 2020. Y que la previsión de 10% para este año, en realidad será de 15%.Redrado consideró que lo que hizo ayer el Gobierno "fue un acto de realismo, porque los economistas nos pasábamos explicando por qué no se llegaba a la meta de inflación, por qué no se cumplía con este 17% y por qué iba a ser imposible cumplir el año que viene con el rango de 8 a 12%"."Hacer política monetaria en países emergentes es muy distinto de hacer política monetaria en países desarrollados", señaló. En esa línea explicó que "el crédito es el bien más importante que se produce en EE.UU., lo que en la Argentina es sólo el 14%. Por lo tanto, quedó demostrado que vos podes subir la tasa de interés a los niveles que quieras y con eso no dominás las expectativas de inflación", dijo según publicóCon respecto a si el Banco Central fue modificado en sus perspectivas, Redrado consideró que la entidad "creyó que utilizando la tasa de interés podía controlar la tasa de inflación. Está claro que eso en un año y medio no dio el resultado correcto"."Lo que vi ayer es un gobierno que se equivocó y corrigió. Con lo cual dio un signo de humildad que me parece importante. Yo veo el tema de la independencia del Banco Central no como una isla", dijo.Al finalizar, apuntó que lo "central que ha hecho este gobierno para diferenciarse del anterior es dejar de saquear al Banco Central, dejar de usarlo como una chequera del gobierno"."En países emergentes el que está en el asiento del conductor es la política del gasto público, la política fiscal. La política monetaria está en el asiento del copiloto. En un país normal que suba y que baje, que tengamos un tipo de cambio flotante es sano. Quizás para la Argentina todavía el ritmo, en un mes subir un 5% quizás todavía es mucho. Sobre todo en un mes en que han subido muchos precios", concluyó.