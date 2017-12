Peña no ve "ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía"

Economía El gobierno sube las metas de inflación al 15 por ciento para 2018

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que el Gobierno no ve "ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía", después de la devaluación de ayer, que acumuló 10,4% en diciembre.El funcionario defendió la decisión del Gobierno de modificar las metas de inflación después de no haberlas cumplido en 2016 y 2017, con un error de cálculo que alcanzó entre los dos años los 23 puntos porcentuales.No obstante, Peña intentó transmitir calma a la sociedad al rechazar cualquier posibilidad de escenario de crisis económica: "No vemos ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía. No hay una intranquilidad".El funcionario consideró que "no es razonable" sentir incertidumbre por la presentación que hizo ayer junto a los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo; y al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger."Si miramos lo que pasó desde que se produjo la salida del cepo cambiario, el valor del dólar la mitad de los días subió y la mitad de los días bajó. Ahora volvió a subir pero muy parejo con la inflación", sostuvo.La gran diferencia con 2016 -dijo Peña- es que entonces se tuvo que hacer una corrección de los precios relativos muy importante en toda la economía, salir del cepo cambiario y con un Banco Central "sin reservas".Eso fue lo que, según el funcionario, llevó a la economía a ingresar en una recesión como había advertido Cambiemos pero "evitando una crisis económica"."Aquí no hay una depreciación del peso producto de una crisis sino de que el mercado considera que estaba muy apreciado", afirmó el funcionario.