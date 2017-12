La industria lleva siete meses seguidos de suba, según el Indec

La industria registró en noviembre un alza del 3,5% contra igual mes de 2016 y alcanzó el séptimo mes consecutivo de suba, informó el INDEC.



Según el organismo, en el acumulado de los primeros once meses de 2017 en su conjunto, el Estimador Mensual Industrial (EMI) registra un crecimiento de 1,9%, al compararlo con el mismo período del año anterior.



El indicador de noviembre estuvo fuertemente impulsado por la producción de insumos para la construcción y la de acero y aluminio, aunque cinco de los doce rubros relevados por el organismo mostraron una contracción en la comparación interanual.



La producción de productos minerales no metalicos y de insumos para la industria de la construcción creció un 11,4%, mientras que el bloque de industrias metálicas básicas fue el que más se expandió con una mejora interanual del 15,7%.



Le siguieron la industria metalmecánica que registró un incremento del 10,2% respecto de noviembre del año anterior, la edición e impresión con un alza del 7,8%, la industria textil con un aumento del 3,6%, la producción de papel y cartón con un alza del 3,0% y la de caucho y plástico con una leve mejora del 0,1% en forma interanual.



Entre los sectores que mostraron una contracción figuraron: la producción de tabaco que bajó un 7,4%; la refinación de petroleo con una baja del 4,4%; la fabricación de sustancias y químicos con un 3,5%; la de autos con una baja del 3,3% y la industria de la alimentación que cayó un 1,6% en forma interanual.



En los primeros once meses del año, la producción acumulada respecto de igual período del año anterior que más baja es la textil con el 8,6%, seguida de la industria del tabaco (3%), refinación de petroleo (1,85%), sustancias y productos químicos (1,5%), la elaboración de papel y cartón (0,4%) y la industria alimentaria (0,9%).



En la comparación acumulada interanual muestra mejoras la industria metalmecánica (10,2%) seguida de la producción de acero y aluminio (8,6%), la fabricación de autos (7%), insumos para la construcción (8%) y productos de caucho y plásticos (1,6%).



Según la encuesta cualitativa industrial que elabora el INDEC, 50,3% de las empresas prevé un ritmo estable en la demanda interna para el período diciembre?febrero; otro 38,8% de los consultados esperan una alza mientras que el 10,9% prevé una baja de la industria manufacturera.