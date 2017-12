Los bancarios no llegaron a un acuerdo salarial

Representantes sindicales de La Bancaria y directivos de las cámaras empresariales se reunieron este jueves, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. "En el encuentro no hubo acuerdo y se definió que el próximo encuentro para seguir negociando será el 15 de enero", indicó el secretario General de la seccional Paraná del gremio, Juan Carlos Navarro.



Según el sindicato que conduce Sergio Palazzo, los empresarios no presentaron una mejor oferta que la última del 9% para llevar al gremio a concretar un paro este viernes que significaría un feriado bancario y así evitar que el dólar vuelva a trepar en el último día hábil del año. Sin embargo, no habrá medida de fuerza.



"Las patronales quieren que paremos", se quejó el secretario adjunto de la Asociación Bancaria, Andrés Castillo, en declaraciones a NA.



Más temprano, el secretario de Prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, también había indicado a la prensa que se buscó "provocar a los representantes paritarios para que de inmediato el gremio declare un paro nacional de 24 horas, sin atención al público y evitar de esa forma una posible corrida bancaria, que podría producirse de inmediato ante el aumento desenfrenado del dólar y los cambios en las metas inflacionarias".



La semana pasada, los bancos ofertaron un aumento salarial del 9% y en cuotas para 2018, lo cual fue considerado por los trabajadores como una cifra "inaceptable".