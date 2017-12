Empresarios pyme solicitan evitar el aumento de precios tras avance del dólar

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, solicitó a empresarios de distintos sectores productivos y comerciales del país que eviten el traslado a precios ante el acomodamiento del tipo de cambio.



En ese contexto, reclamó al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que el nuevo precio del dólar no afecte a los costos productivos locales, en especial a la energía y el combustible que conforman el eje del funcionamiento de las Pymes.



Mediante un comunicado, IPA planteó la necesidad de solucionar el problema del atraso cambiario para poder hacer frente al crecimiento del déficit comercial, a partir de mejoras en las condiciones de competitividad para insertarse de manera inteligente en el mercado mundial.



Para lograr el objetivo, la entidad propuso una estrategia de comercio exterior atada al control de la inflación para lograr que la actualización cambiaria no se licúe con un aumento de costos.



"Para IPA es necesaria una actualización del tipo de cambio porque es un buen camino para devolverle parte de la competitividad a los producto argentinos que quieren competir en el mercado mundial, pero consideramos que debe existir un consenso con los formadores de precios y los industriales de no trasladar el incremento del dólar a los precios", enfatizó Rosato.



Las claves propuestas por el titular de IPA son "el consenso entre los actores del sector privado para evitar incrementos que afecten al consumo; el esfuerzo del Gobierno para contener saltos en los costos energéticos; y una meta estratégica que permita potenciar el comercio exterior".



"Si logramos que se combinen las tres variables, actualización del tipo de cambio, control de la inflación y congelamiento de los costos productivos, podremos realizar un aporte importante para reducir el problema del déficit comercial, uno de los puntos que más preocupa a las Pymes para evitar una inundación de importaciones y, por el contrario, llenar el mercado mundial con productos argentinos", afirmó.



El líder empresario Pyme destacó que "lo que impacta fuertemente" en los insumos fundamentales que mueven la economía "es el costo de la energía".



En ese sentido, reclamó que "por eso no debe ser tocada en ningún caso".



"El Gobierno debe evitar la dolarización de la energía para no trasladar el aumento en el precio de la moneda estadounidense a un insumo fundamental en la producción industrial de las Pymes. De esa manera se desactivará un proceso inflacionario ante el nuevo tipo de cambio, y además permita reactivar la exportación nacional", completó.