HLB en la provincia: Recorrerán otras zonas para controlar plantaciones

El INTA comunicó en un informe la presencia del vector (Diaphorina citri) en el departamento de Federación y la provincia deja de estar libre de la enfermedad. Aun no encontraron las plantas infectadas pero la detección del vector alarma a los más de 1700 productores que se dedican a la actividad citrícola. La situación no solo alarma a productores sino también a las 40 mil personas empleadas en la actividad, que alcanza alrededor de 45 mil Ha.



Ante el avance de la enfermedad el Senasa está convocando al INTA, las entidades de la cadena citrícola y representantes del gobierno de las provincias mesopotámicas recomiendan a los productores recorrer las plantaciones y dar la alerta correspondiente ante plantas con posibles síntomas.



"Queremos transmitir que, si alguien encuentra alguna planta con síntomas o posiblemente infectada, no la esconda, porque es perjudicial para su propia producción y la de todo el sector", solicito Guillermo Meier, director del INTA Concordia. Además, sugirió no mover plantas o frutas sin autorización oficial.



Inspección de las quintas



Como el HLB puede propagarse mediante la multiplicación de plantas no certificados o de una planta a otra a través de insectos vectores, el monitoreo es clave para controlar su diseminación ya que, "la aplicación de insecticidas de manera indiscriminada puede provocar la muerte de enemigos naturales de la chicharrita ?insecto vector? y aumentar su población", advirtió Meier. "Por eso, es importante mantener un nivel bajo del vector y, ante la aparición de una planta con síntomas positivos, inmediatamente erradicarla", amplió el especialista.



Actualmente, las unidades del INTA en Bella Vista y Concordia buscan avanzar en la construcción de una biofábrica dedicada a la multiplicación de enemigos naturales del vector que transmite el HLB. El proyecto requiere bastante inversión y está a la espera de la obtención de financiamiento.



Mientras tanto las principales recomendaciones para el productor son:



-Conocer los síntomas de la enfermedad

-Recorrer las quintas Identificar el vector

-Colocar trampas para conocer el nivel de población de insectos en el lote y,

-Realizar aplicaciones con productos aprobados y acordes al nivel de presencia de insectos

-Ademas solicitaron intensificar el monitoreo en plantas durante la brotación (febrero-marzo) y en el caso de detectar plantas con posibles síntomas de HLB contactarse de inmediato con el Senasa para que los técnicos vayan a tomar las muestras correspondientes.