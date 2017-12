Se disparó el dólar tras anuncio de inflación: En Paraná, ya se vende a $ 19,60

Luego de los anuncios económicos sobre metas de inflación, el dólar se recalientó y saltó 67 centavos este jueves hasta los $ 19,46 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.En el mercado mayorista, la disparada fue aún mayor: voló 80 centavos y medio a su nuevo récord histórico de $ 19,27 con lo que acumula suba anual del 21,2%, casi en línea con la inflación prevista en entre 23 y 24% para el 2018.El Gobierno decidió "recalibrar" las metas de inflación y pronosticó que en 2018 será del 15% y alcanzará un dígito recién en 2020, anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne."Decidimos recalibrar las metas de inflación, para demorar un año la llegada del 5% de inflación, de 2019 a 2020. El objetivo del 10% ha sido trasladado a 2019, y para 2018 la meta de inflación será del 15%. Ahora vamos a trabajar con números específicos y no con rangos", sostuvo el funcionario.En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue trepa 11 centavos a $ 19,16, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sumó siete centavos a $ 18,38.En el mercado de futuro del Rofex, el volumen saltó ayer a u$s 1.679 millones, de los cuales el 32% fue en "roll-over" de diciembre ($ 18,405) a enero ($ 18,77), con una tasa implícita de 23,35%TNA. El plazo más largo operado fue julio, que culminó a $ 20,75, con una tasa 21,21%. Un dato para resaltar es que los plazos de enero a agosto bajaron más de 2 centavos.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 72 millones hasta los u$s 56.266 millones.