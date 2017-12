Tras los anuncios económicos, el dólar sube 18 centavos y roza los $ 19

El dólar se dispara otros 18 centavos este jueves a $ 18,97 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, luego de los anuncios económicos sobre metas de inflación.El Gobierno decidió "recalibrar" las metas de inflación y pronosticó que en 2018 será del 15 % y alcanzará un dígito en 2020, anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne."Decidimos recalibrar las metas de inflación, para demorar un año la llegada del 5% de inflación, de 2019 a 2020. El objetivo del 10% ha sido trasladado a 2019, y para 2018 la meta de inflación será del 15%. Ahora vamos a trabajar con números específicos y no con rangos", sostuvo el funcionario.En lo que va del mes, la divisa oficial sube un 6,2% por al menos seis factores, lo que representa casi 40% del alza total de 2017 por al menos seis factores. A pesar de este rally (nueve subas al hilo), el billete verde sigue siendo el activo que menos subió en el año: apenas un 16% frente a una inflación que se estima en torno al 23% o 24% en 2017.Ayer, el billete extendió su rally alcista este miércoles y se disparó otros 18 centavos a $ 18,79, su nuevo récord al cierre,Previamente en la jornada, el billete alcanzó un valor de $ 18,85, su máximo intradiario, aunque algunos bancos privados llegaron a mostrar en sus pizarras un precio inédito de $ 18,95 en el momento más caliente de la mañana, según constató este diario. De esta forma, en solo dos semanas la divisa minorista acumula un avance de $ 1,14 (+6,5%).Sucedió en medio de otro salto en el mercado mayorista, donde la divisa llegó a tocar un máximo de $ 18,615, pasadas las 11 de la mañana.Pero a partir de ese momento comenzó a reaparecer la oferta, lo que hizo retroceder -con nuevas subas y bajas en el medio- el precio hasta los $ 18,465 del cierre, 10 centavos y medio más que en la rueda previa.El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 18,4360 vendedor para la transferencia (y a $ 18,70 para el billete). El volumen total operado en el mercado de cambios creció un 20% hasta los u$s 760 millones.La divisa norteamericana exhibió un comportamiento errático que alternó en forma continua subas y bajas y cambios de tendencia, pero siempre dentro de un escenario que desembocó en otra rueda con alzas en su cotización.Una leve suba en el rendimiento de la Lebac de corto plazo (a 21 días), que se pactó al 29,06%, ayudó en parte a descomprimir la demanda en el mercado cambiario, sostuvieron en el mercado."Con el dólar en $ 18,615, los bancos e inversores salieron a vender la divisa para tomar ganancias y pasarse a pesos, que colocados en Lebac a 29,06% - rendimiento 31 centavos - queda un dólar para el 17 de enero de $ 18,92", señaló Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.Las letras de corto plazo concentraron un 60% del total de las operaciones en el mercado secundario (alcanzaron el equivalente en pesos de u$s 600 millones). En ese marco, el plazo más largo (266 días) se pactó a 28,60%.Pese a los precios récord, la exportación cerealera sigue liquidando muy poco: el martes ingresó apenas unos u$s 50 millones, un 8% del total negociado, comentaron en el mercado. Muchos exportadores siguen reteniendo parte de la cosecha, aguardando liquidar frente a la esperada nueva quita en las retenciones de soja a partir de enero.El resto del volumen corresponde a operaciones de "trading" y "swaps cambiarios" entre bancos, además de los atesoramientos y toma de posiciones en la divisa para coberturas, tanto de empresas como de instituciones financieras.La divisa norteamericana volvió a superar las marcas previas y alcanzó nuevos máximos históricos de la mano de la presión derivada de la demanda propia del fin de mes y de año, resaltaron desde PR Corredores de Cambios.Los precios del dólar se alejaron sustancialmente de los mínimos del 2017 y se encaminan a finalizar diciembre con un nuevo récord en su cotización. "En un contexto de marcada volatilidad y con un recorrido mixto, la divisa pareció encontrar este miércoles un dique de contención que frenó la suba fijando un techo aproximado en los $ 18,60, que se verá en los próximos días si logra ser superado marcando un límite a la corrección de este mes", indicó el analista Gustavo Quintana.En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue superó por primera vez los $ 19, al escalar otros 15 centavos a $ 19,05 (en el inicio de la jornada tocó los $ 19,30, su máximo histórico), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sumó siete centavos a $ 18,38.En el mercado de futuro del ROFEX, el volumen saltó a u$s 1.679 millones, de los cuales el 32% fue en "roll-over" de diciembre ($ 18,405) a enero ($ 18,77), con una tasa implícita de 23,35%TNA. El plazo más largo operado fue julio, que culminó a $ 20,75, con una tasa 21,21%. Un dato para resaltar es que los plazos de enero a agosto bajaron más de 2 centavos.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 72 millones hasta los u$s 56.266 millones.