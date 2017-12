Los puntos principales de la reforma tributaria que el Senado convirtió en ley

Política El Senado aprobó el paquete de leyes económicas del Gobierno

Uno de los elementos principales de la nueva ley es la(del 35% actual al 25% en 2021) y la posibilidad de computar el pago del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias.También plantea la devolución anticipada de los saldos a favor del IVA por las inversiones que hagan las compañías.: los activos financieros denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación pasarán a estar gravados al 15%, mientras que las ganancias no distribuidas de las compañías pasarán a estar gravadas al 25%.Respecto de la, el proyecto establece que las empresas no los pagarán hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos para 2022 (ajustado a la inflación que haya en ese entonces)., para las que se mantendrá el impuesto del 8%.Otro aspecto que introduce el proyecto es la, en tanto que pasarán a gravarse las ganancias de capital en las viviendas que no correspondan a uso familiar.Por otro lado, a pedido de la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, se dejó finalmente sin efecto la eliminación inmediata de impuestos internos a la venta de productos electrónicos que no se fabriquen en la provincia austral y a los autos y motos de gama media.En cambio, el proyecto propone una reducción escalonada de dichos impuestos: a partir de enero estos productos tributarán el 10,5% hasta llegar al 2% en el 2023.Como todos los años, el Congreso aprobó también la prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque que, en este caso, fue además modificado para destinar la recaudación al sistema previsional.