Sería inminente una nueva suba en los precios de los combustibles

La suba del dólar desembocará en los próximos días en un nuevo aumento de las naftas. Con el crudo en un alza desde julio y la moneda estadounidense en escalada,La divisa cerró ayer a $ 18,61 en el mercado minorista, con un récord histórico. Desde el primer fin de semana de diciembre, cuando las compañías decidieron el último aumento de las naftas (6%), el peso se depreció frente al dólar un 5,9%, con una marcada suba en los últimos siete días.A la vez, el crudo Brent terminó ayer en u$s 66,22 y sigue recuperando precios que no tenía desde mediados de 2015. En el mes aumentó un 3,9% y en el segundo semestre tuvo un alza de 40%. El mayor precio del petróleo en el mundo representa una excelente noticia para las petroleras, para quienes la explotación de ciertos pozos se les vuelve rentable, y para las provincias, por la posibilidad de percibir mayores ingresos en concepto de regalías (en los primeros meses de 2017, por la menor producción, la caída está en torno al 20%) y tener mayor empleo. Al mismo tiempo,que aún no hay nada definido.Según estimó el mes pasado Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, la suba de los combustibles en este mes sumará 0,3% a la inflación. Un alza similar agregaría una cifra parecida al primer mes de 2018.Lo que las petroleras consideran como "positivo" es que los nuevos impuestos definidos en la reforma tributaria, recientemente sancionada en Diputados, no impactarán en los surtidores.