La producción de la industria pyme creció 5,3% en noviembre

No obstante, hay dos temas de preocupación. "Las importaciones están afectando a muchos sectores y las subas de tasas de interés incrementaron los costos financieros", describió Fabián Tarrío, presidente de CAME.



La producción de las Pymes Industriales creció 5,3% en noviembre frente a igual mes del año pasado cumpliendo cinco meses consecutivos en alza. De continuar esa tendencia en diciembre el año finalizará con un leve aumento en la actividad de las firmas manufactureras después de cinco años consecutivos con resultados anuales negativos.



Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias Pymes. Con el resultado del mes, el funcionamiento fabril acumula una caída de sólo 0,1% en los once meses del año.



El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró un valor de 85,9 puntos en noviembre, con un incremento de 2,2% frente a octubre (en la medición sin desestacionalizar).



El desarrollo interanual alcanzó al 54,5% de las industrias, mientras que el 16% se mantuvo en los mismos niveles del año pasado y otro 25,5% redujo su producción. Es la mayor proporción de industrias en fortalecimiento desde 2011.



De los 11 sectores relevados, 8 tuvieron crecimiento anual. Fueron: 'Material de Transporte' (13,3%), "Productos eléctrico-mecánicos e informática (10,3%), 'Minerales no metálicos' (10,5%), "Papel, cartón, edición e impresión" (8,8%), 'Alimentos y bebidas' (7,2%), 'Productos químicos' (5,6%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (4,5%), 'Calzado y marroquinería' (1,3%).



Cayeron en tanto: 'Productos textiles y prendas de vestir' (-0,3%), ''Maderas y Muebles' (-0,5%) y se mantuvo sin cambios 'Productos de caucho y plástico'.



La rentabilidad mejoró en noviembre: el 67% de industrias dijo haber cerrado el mes con beneficio, 23% con rendimiento nulo y 10% con rédito negativo. Muchas empresas están preocupadas por el impacto que está teniendo la suba en las tasas de interés tras el fin de las líneas de créditos subsidiadas.



Dos buenas noticias para 2018: el 50% de las entidades planea realizar inversiones y otro 19% lo estaría evaluando. A su vez, el 34% de las firmas consultadas dicen tener previsto contratar más personal.



Los sectores que menos están progresando son los más expuestos a la competencia de las importaciones. En noviembre el 31% de los industriales dijo estar viéndose afectado por el ingreso de mercadería extranjera, especialmente en los rubros: textiles, maderas y muebles, calzados, y productos de caucho y plástico que, no casualmente, son los que menos están creciendo.