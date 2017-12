Reiteran que será paulatina la suspensión del pago de combustibles con tarjetas

Economía Estaciones de servicio pymes reiteran que no cobrarán con tarjetas

Qué reclaman los expendedores

Economía Será progresiva la suspensión de la venta de naftas con tarjetas de crédito

A partir del 1º de enero y de forma progresiva, las estaciones de servicio independientes, o también denominadas de bandera blanca, no aceptarán tarjetas de crédito para la comercialización de los combustibles.cómo repercutirá la medida en la provincial.. Y seguramente, con el trascurrir del tiempo, se dejará de recibir las tarjetas de crédito", sentenció ante el programaAtento a la llegada de las vacaciones, González remarcó que"Será una decisión que tome cada operador, nosotros trasmitimos lo que se decide a nivel nacional, y luego, cada uno decide en qué momento comenzará a aplicarlo", aclaró al respecto."Las estaciones de servicio que son propiedad de las mismas petroleras, lógicamente que seguirán recibiendo las tarjetas porque no tienen el mismo respaldo que una empresa familiar", estimó al respecto."La medida no es contra el cliente, sino que es función de que no se ha recibido ningún tipo de respuesta", argumentó el secretario de la Cámara de Expendedores.Y ese marco, detalló los reclamos del sector."Llevamos más nueves meses intentando llegar a un acuerdo", dijo González."Las tarjetas de crédito nos descuentan un 20% aproximadamente de nuestro margen de utilidad, es lo que se llevan. Y además de la comisión, no están devolviendo el dinero a 30 días porque el combustible se paga de forma anticipada, antes de venderlo", indicó. Y continuó: "Debemos esperar 30 días para cobrar lo que se vende por tarjeta de crédito, con lo cual, el costo financiero es altísimo y para muchos operadores, tener un porcentaje elevado de recepción de tarjetas implica tener que tener un respaldo económico importante para solventar ese plazo y para los márgenes que se manejan, es imposible de sostenerlo".en la que se esperan hallar una respuesta a sus demandas.