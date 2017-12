Aumento del déficit de la cuenta corriente y aceleración de la fuga de capitales

El sector externo es una de las principales debilidades de las economías periféricas. La Argentina no es la excepción y la mayoría de sus grandes crisis económicas llegaron por los desequilibrios en ese frente. El último informe del balance cambiario del Banco Central, un documento en el que se registran las entradas y salidas de divisas, muestra una tendencia preocupante sobre el sector externo, publicó. La salida de dólares por ahorro y turismo es record, la cuenta corriente es cada vez más deficitaria, las inversiones extranjeras no ganan protagonismo y la deuda externa es el único ingreso relevante de divisas. El problema es que estos dólares son pasivos: entran hoy pero saldrán mañana y no hay por ahora cambios estructurales que aseguren el repago de la deuda sin tener que aplicar un ajuste fuerte.El informe del balance cambiario de noviembre merece analizarlo en detalle. Cada uno de sus datos brinda pistas acerca de la tendencia del sector externo. El ritmo de la compra de divisas del sector privado para ahorro es uno de los puntos claves. En noviembre hubo 835 mil personas que compraron 2720 millones de dólares. Este dato anualizado implica que están saliendo cerca de 30.000 millones de dólares por año por fuga de capitales. Estos recursos consumidos e invertidos en el país permitirían un crecimiento del PIB de un 5 por ciento pero hoy se esfuman del mercado interno.El otro rubro importante de salida de divisas es el turismo. En noviembre se compraron unos 1018 millones de dólares para viajes y gastos en el exterior. Si se anualiza la cifra, el país está dejando ir por esa vía unos 12.000 millones de dólares por año, los que volcados al mercado interno implicarían 2 puntos de crecimiento del PIB. Entre ahorro y turismo la fuga de crecimiento se eleva a 7 puntos del Producto.El indicador macroeconómico que suele utilizarse para evaluar la sustentabilidad externa es el resultado de la cuenta corriente. El balance cambiario del Central registró un déficit de este rubro de 2713 millones de dólares. Se trata del rojo más elevado desde enero de 2003, fecha en la que empieza la serie estadística del Central. En relación con noviembre de 2016, el desequilibrio de la cuenta corriente se incrementó en 149 por ciento. Y no fue sólo por efecto de los servicios como el turismo o el pago de rentas (intereses) de la deuda, sino que la balanza comercial también se volvió deficitaria. El mes pasado marcó un rojo de 476 millones de dólares, cuando en noviembre de 2016 se había anotado un superávit de 630 millones de dólares.La cuenta capital y financiera, por el momento, permiten compensar estos desequilibrios de la cuenta corriente. Pero no lo hacen por el ingreso de divisas genuinas de inversiones extranjeras directas (este rubor registró entrada de 181 millones de dólares en noviembre, un 33 por ciento menos respecto del mismo mes del año pasado). El principal factor que explica el superávit de capital de 4750 millones de dólares es el sector público y la entrada de divisas de la deuda externa. Tres de cada cuatro dólares del superávit financiero fueron explicados por esos pasivos con acreedores internacionales. La gran tensión es que antes o después son recursos que deberán devolverse. En la city lo explican en forma simple. Hasta ahora el endeudamiento era bajo y tomar nueva deuda no requería una capacidad especial de negociación. Pero el beneficio de seguir prestándole se hace decreciente en la medida que continúan acumulándose los pasivos. Los inversores, por tanto, pedirán mayores tasas o prestarán a menores plazos. El punto para evaluar es que si sigue la fuga de capitales pero la emisión de deuda se demora el modelo no cierra. Fuente: (Página12).-