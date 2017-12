Pignanelli sostuvo que el dólar tendría que estar "entre los $22 y $23"

"Para mí un dólar competitivo debería estar en 22 ó 23 pesos. De todas maneras, no recomiendo que se devalúe en el actual contexto, porque dado el déficit fiscal y el desequilibrio macroeconómico que todavía tiene la Argentina, toda la devaluación se va a precios", aseguró Pignanelli en diálogo con radio Mitre.



El ex presidente del BCRA sostuvo que la apreciación de dólar, que en los últimos 10 días avanzó 85 centavos hasta los 18,33 pesos por dólar alcanzados ayer, explicó que se debió a que "a fin de año hay una demanda adicional porque las empresas y los bancos cierran los balances anuales y entonces se posicionan en dólares".



"Aparte, el Gobierno estaba pensando en un dólar de 18,50 para fin de año, así que no hay que preocuparse. El dólar aumentó este año la mitad de lo que lo hizo la inflación: o sea un 12% contra un 24%", agregó.



Por último, Pignanelli sostuvo que este precio de la divisa norteamericana "tranquiliza un poco al Gobierno y al Banco Central en lo que hace a la competitividad, pero esperemos que no se traslade a precios", al mismo tiempo que aseveró que "en enero va a haber una demanda adicional por los viajes al exterior".



Télam.