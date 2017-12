Productores porcinos, preocupados por la reforma tributaria

Economía Sector avícola destacó la posible reducción del IVA para la carne de pollo

El titular de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos, Juan Pablo Cerini, indicó que encendieron las "alarmas" ante la posibilidad de que se les reduzca el IVA al 10,5 por ciento como plantea la reforma tributaria."Es una luz amarilla la reforma porque al productor le puede generar saldos de IVA técnico - al igual que a productores de granos por ejemplo - y el texto de la ley no establece cómo se recuperarán. Es lo que más nos preocupa", expresó Cerini.Enseguida explicó que hay dos formas de definir el IVA técnico: "Significa que uno en su proceso productivo paga más IVA que el que recibe cuando vende su producción, en este caso el animal"."Es decir nosotros compramos insumos para el alimento del cerdo o pagamos fletes, todo con un IVA del 21 por ciento y ahora vamos a vender con el IVA del 10,5 por ciento. De esa manera cuando uno hace el balance, es posible que el productor haya pagado más IVA para producir que para vender", concluyó. Sobre este punto, la reforma no dice cómo se devolverá porque "no pretenden hacerlo", reveló."Con respecto a ese IVA de las inversiones, la reforma dice que se va a generar un mecanismo de devolución y el cómo saldrá de la reglamentación. Eso nos preocupa porque al no estar claro ese punto, genera incertidumbre y no hay nada peor para invertir que la incertidumbre", completó Cerini.En este marco evaluó que "las alícuotas diferenciales son distorsiones en la cadena y rompen la neutralidad del tributo".Por otro lado, confirmó a esta Agencia que hubo "consultas informales" de los Legisladores previo a la media sanción. "Ellos conocen la producción porcino, pero aparentemente esto es una decisión política", hizo notar y adelantó que "seguirán de cerca la reglamentación y con respecto al IVA ya abonado para producir "vamos a sostener el reclamo desde el punto de vista conceptual".