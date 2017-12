Despidieron otros 35 trabajadores de Fabricaciones Militares

Más de una treintena de trabajadores del establecimiento de Fabricaciones Militares en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán fueron despedidos en el marco del plan de ajuste que ya suma más de cien cesantías en la empresa estatal.



En las últimas horas se registraron otros 65 despidos en las fábricas de Villa María y Río Tercero en Córdoba.



Este jueves por la mañana, los 434 trabajadores de la planta de Fray Luis Beltrán participaron de una nueva asamblea donde se trataba el conflicto.



Media hora más tarde, los delegados gremiales, pertenecientes a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fueron convocados por el subdirector de la planta fabril, quien les entregó la lista de los 35 obreros pertenecientes al mayoritario sector de los contratados por la empresa que, a partir de ese momento, se quedaban sin sustento.



En una nueva asamblea se difundió la lista de despedidos: uno de los delegados leyó la nómina y al finalizar rompió en llanto.



Tras los despidos los trabajadores cortaron el tránsito en la Ruta Nacional 11, en tanto que se registraron descompensaciones y descomposturas de numerosos operarios, por lo que debieron acudir al lugar ambulancias.



De los 434 trabajadores de la fábrica, 60 son de planta permanente y el resto contratados bajo un régimen especial que normalmente puede extenderse por muchos años.



"Vamos a convocar a los demás sectores sociales y gremiales de la región. Hoy fue todo muy rápido, pero están invitadas a participar todas las fuerzas sindicales y sociales y la población de Beltrán, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Rosario y Puerto San Martín", indicó Alberto Labudia, integrante del cuerpo de delegados.



El dirigente informó luego que el corte de ruta fue levantado "porque queremos que la gente se tranquilice, descanse y medite las medidas que vamos a adoptar".



Añadió que "lo que se vivió hace un rato aquí fue muy dramático porque no sólo se pusieron mal los compañeros señalados para los despidos sino los amigos y la gente".



"Esta gente (por el gobierno nacional) dice que esta fábrica es algo improductivo, pero lo que sucede en realidad es que sistemáticamente la fueron vaciando porque no nos compraban en tiempo y forma los insumos necesarios para proveer a las fuerzas de seguridad de todas las provincias", señaló el sindicalista.



Además, reveló: "casualmente una semana atrás estuvimos con el ministro (de Seguridad santafesino) Maximiliano Pullaro cerrando un convenio con la provincia por 26 millones de pesos".



"Pensemos que si con una sola provincia tenemos 26 millones, cuánto podemos hacer proveyendo a las demás provincias. Habría trabajo para los 12 meses e incorporaríamos más turnos y más trabajadores. Una evaluación externa determinó que hace falta personal; no que sobra", indicó.