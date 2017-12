Claves de la fusión Cablevisión-Telecom y su impacto en las telecomunicaciones

Economía ENACOM aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom

Los números del mercado argentino

Las voces a favor y en contra

Luego del visto bueno del Ente Nacional de Comunicaciones a la fusión, Telecom-Cablevisión será el primer cuádruple player en condiciones de operar en la Argentina. Esto quiere decir que, dando por resultado la mayor empresa de telecomunicaciones del país.Se preveía que la autorización se hiciera con condiciones, para evitar que la misma genere una ventaja a la fusionada sobre su competencia. Su principal rival, Telefónica, espera que en aras de equilibrar el juego, la autoricen a utilizar la red satelital para ofrecer radiodifusión.El anuncio fue realizado a fines de junio, la operación fue aprobada por los accionistas de ambas compañías en agosto, y este jueves la aceptó el Ente Nacional de Comunicaciones, dirigido por Miguel de Godoy. Resta el visto bueno de la Comisión de Defensa de Competencia, que depende del Ministerio de Producción. Formalmente, las entidades regulatorias tienen 90 días hábiles desde el ingreso de la documentación (que ocurrió el 8 de septiembre) para expresar su opinión sobre la operación.La unión entre ambas empresas se dará bajo la compañía telefónica.Carlos Moltini, el histórico director ejecutivo de Cablevisión, fue designado como CEO del Grupo Telecom. Tras la decisión, tomada a mediados de noviembre, aseguró que entre sus principales objetivos está "potenciar la inversión en la infraestructura más moderna de tecnologías móviles y el despliegue de una red de fibra óptica de alta velocidad"., de acuerdo a los números difundidos por ambas empresas en marzo pasado., según datos del mercado.-Está integrado por empresas grandes, pymes y cooperativas.-De acuerdo al Indec, a septiembre del año pasado se contabilizaban 17,3 millones de cuentas de acceso a Internet en el mercado residencial.-El 87,6% de los accesos residenciales fueron provistos por empresas que cuentan con más de un millón de accesos. El 10,7% son clientes de compañías que proveen a un universo que va entre los 30.000 y el millón de clientes, y el restante 1,7% de los accesos residenciales se distribuyó entre proveedores de menor tamaño.-De esta manera, una vez que la fusión de Telecom-Cablevisión tenga la aprobación regulatoria, el mercado pasará formalmente de 4 a 3 grandes empresas: Telefónica, Telecom-Cablevisión y Claro.-El cuádruple play (brindar de manera simultánea los servicios de televisión por cable, telefonía fija y móvil e internet) entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, en tanto que para las demás localidades su habilitación queda a criterio del Enacom. Así lo indica el decreto 1340/2016, reglamentario de las leyes 26.522 de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual y 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conocida como Argentina Digital.-Desde el Ministerio de Modernización aseguraron que antes de fin de año se publicará un decreto que avale que las empresas puedan compartir infraestructura.: "No cambia nuestra estrategia": "La situación genera una oportunidad": "La concentración se dará no sólo por la fusión sino también porque es la forma de mejorar los costos y eficiencias"ven a Telefónica como un "seductor", que requiere ahora de las pequeñas cableras, algo que "jamas hubiera ocurrido si Cablevisión no entraba en Telecom", indicó una pyme con fuerte presencia en el norte.Entre las que, la mayoría teme por su supervivencia, porque al poder de la "fusionada" la antecede la actitud compradora de Cablevisión en los 90'., titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom): "Estamos hablando de la operación más importante de la historia de las comunicaciones en el país".