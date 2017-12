Argentina exportará a Egipto ganado en pie para su reproducción

La Oficina de Gobierno del Servicio Veterinario de la República Árabe de Egipto (GOVS) comunicó la aceptación del certificado sanitario que habilita el ingreso de bovinos y bubalinos en pie para reproducción desde nuestro país.



De esta manera, concluyeron exitosamente las negociaciones e intercambios técnicos llevados a cabo tras 7 años con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), para lograr la autorización sanitaria.



"Seguimos abriendo nuevos mercados para nuestros productos con valor agregado, en este caso de genética nacional al mundo", señaló el ministro Luis Miguel Etchevehere al resaltar que "nuestro país es un referente importante en la industria, en el desarrollo de genética mundial y en el comercio de reproductores".



A lo largo del 2017, se ha profundizado nuestra relación bilateral con el norte de África, y en particular con Egipto, tras la visita de la Vicepresidente de la Nación, Lic. Gabriela Michetti, y funcionarios del Ministerio de Agroindustria.



Cabe destacar que en el mes de marzo de 2018 se recibirá una misión de ese país para habilitar establecimientos interesados en exportar carne bovina, ovina y aviar.



Egipto es el principal comprador en África de productos agroindustriales argentinos con casi U$S 1.800 millones de exportación. Se espera que este importante flujo comercial se vea intensificado y diversificado tras la puesta en vigencia en el corriente año del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Egipto.



El comercio de bovinos reproductores es un nicho, ya que se trata de animales para mejora genética de los rodeos. Argentina exportó en promedio al mundo en los últimos tres años bovinos reproductores en pie por U$S 1 millón, siendo los principales mercados los países vecinos; mientras que Egipto importó en el mismo período por U$S 11,7 millones principalmente desde Europa. (Campo en Acción)