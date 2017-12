Sector avícola destacó la posible reducción del IVA para la carne de pollo

Economía Reducen a la mitad en el IVA para las carnes porcinas y avícolas

El referente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Motta, destacó la disminución de la alícuota del impuesto, con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación."Tenemos una lectura satisfactoria de la noticia de la reducción del IVA al 10,5 por ciento, la vemos con muy buenos ojos", subrayó.A continuación, puntualizó por qué la reforma tributaria que analiza el Senado Nacional y que ya cuenta con media sanción de Diputados son beneficiosas para el sector: "Creo que al bajar la alícuota, será más permeable y se trabajará contra la evasión que creo que es bastante alta en el sector. Esto va a permitir que aquellos que están por fuera del negocio entren al sistema de la legalidad que es donde deberíamos tener concurrencia perfecta"."En segundo lugar creo que fuera de esa regularización, traerá un impacto positivo para el comprado, el ama de casa, porque indudablemente tendrá un beneficio que esperamos que se vea reflejado en la góndola; es por lo menos nuestro deseo", añadió. "Quizá al principio no se note, pero creo que esto perfeccionará el sistema", aventuró.A este análisis sumó como punto positivo que "en la medida que la libre concurrencia se dé con criterio amplio y de buena razón, eso hace a que si todos concurren de la misma manera a tributar al mercado, se hace más pareja la carga financiera".En ese sentido, tras señalar que la producción de huevos opera con un alto grado de marginalidad, el referente avícola expresó desconocer la razón de esta excepción."Quizá alguna desidia de parte nuestra de no haberlo visto; nos confiamos en que se hablaba de las dos cosas", ensayó."También creo que las autoridades no advirtieron que son del mismo origen (la carne y los huevos), de la misma alimentación, de los mismos sistemas y criterios productivos, y que su inclusión hubiera sido a favor del Gobierno y en beneficio del consumidor", observó en diálogo con APF.¿Hay tiempo para hacerle las modificaciones que crean convenientes ala reforma?, se le preguntó: "Hemos pedido cada uno por su parte a los Gobernadores si podían acompañar. Nuestro Gobernador lo consideró algo positivo y estaba de acuerdo, pero lo vio difícil de hacer porque el trámite legislativo está avanzando", contestó Motta para finalizar.Cabe destacar que la carne avícola entrerriana representa el 50 por ciento del total que se produce a nivel nacional.