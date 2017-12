El dólar marcó un nuevo récord: Saltó otros 17 centavos y cerró a $ 18,23

El dólar saltó 17 centavos este jueves a $ 18,23 y marcó nuevo récord histórico, según el promedio que realizó ámbito.com en bancos y agencias de la city porteña, en medio de una escasa oferta de divisas y una demanda creciente de bancos, empresa e inversores.El billete, de esta manera, acumula un avance de 58 centavos en las últimas seis ruedas.En la misma línea, la divisa estadounidense en el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior se disparó 18 centavos y medio a $ 17,97, su mayor avance desde fines de septiembre (el 25 de ese mes, había subido 21 centavos). Se trató de su sexta alza consecutiva, período en el que acumuló un incremento de 63 centavos.Los mínimos se anotaron en los $ 17,80 apenas comenzadas las operaciones. Sin embargo, la presencia de importantes órdenes de compra destinadas a coberturas de posición y a atender obligaciones con el exterior fue ejerciendo una fuerte presión sobre los precios, que respondieron a este estímulo con subas escalonadas que además alternaron correcciones bajistas.La fortaleza de la demanda se fue intensificando a lo largo de todo el día y permitió que el tipo de cambio alcanzara nuevos máximos históricos cuando se rozó los $ 18 en el último tramo. El volumen total operado cayó un 19% a u$s 770 millones.El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que "este comportamiento se puede considerar como lógico, si si se tiene en cuenta el cambio de escenario por fin de año, las compras de empresas para pagos de sus obligaciones al exterior, el giro de dividendos, el posicionamiento de dólares que efectúan los bancos ante la caída del peso y la baja del rendimiento de las tasas en pesos, que también influyen en este contexto".En el mercado secundario, las Lebac operaron estables siendo la tasa de la más corta a 27 días de 28,7% TNA, y la más larga a 272 días se operaba al 28,7% TNA. El volumen operado ascendía a más de u$s 500 millones de dólares.En tanto, el dólar blue ascendió 17 centavos a $ 18,23, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" descendió ayer seis centavos a $ 17,78.En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 980 millones, el plazo más operado fue fin de mes a $ 18,03 con una tasa de 15,25% TNA y el más largo fue marzo, que cerró a $ 19,04 con una tasa del 24,09%.Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 154 millones a u$s 56.087 millones.