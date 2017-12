El comercio paranaense "logra un alivio" con las ventas de fin de año

"Se está viendo, en relación con meses anteriores, el repunte de venta que esperábamos", dijo el tesorero de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Manuel Gabás, que se mostró esperanzado en que el sector pueda mejorar las ventas de 2016.



El año pasado no fue uno de los mejores para el comercio y las pymes en general. Según entidades del sector hubo 6.000 cierres. Las ventas de fin de año pueden ser decisivas en medio de coyunturas difíciles como la actual.



Por el momento, se cumple la tendencia habitual de esta época del año: "Las ventas están incrementándose; se está cumpliendo el ciclo que se da en estos meses donde noviembre es malísimo y diciembre repuntan las ventas hasta decir que en algunos casos llega a duplicar las ventas de noviembre", destacó a AIM Manuel Gabás, tesorero de Apyme Paraná.



Gabas explicó que ese comportamiento histórico "muy pocas veces se ha visto afectado y este año no es la excepción. Nosotros decimos siempre que cuando el día de la madre va bien, salvo en los momentos críticos como 2001 y 2002, tiene ese comportamiento".



El dirigente del sector resaltó que en estos días la peatonal está "bastante concurrida y hay de parte de los comercios en general una tendencia a extender los horarios, porque también es cierto que las ventas ya no son las de hace dos años".



Gabás recordó que el año pasado, las ventas cayeron en comparación con 2015. En ese sentido "fue muy recesivo para el comercio y este año no se modificó. Recién se vio un repunte en septiembre y octubre pero nunca llegó a los valores de otros años".



Puso énfasis en que en este último tramo se está dando el repunte de venta que esperaban y se mostró esperanzado en que las ventas sean superiores a las del año pasado.