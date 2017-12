Productores analizan plan preventivo contra la enfermedad del HLB

Economía En Entre Ríos hallaron insectos portadores de HLB

Productores y los ministerios de Agroindustria y Producción de Corrientes y Entre Ríos, se reunirán el viernes con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para determinar detalles de un plan de contingencia ante el alerta que generó la detección de insectos portadores (diaphorina citri, comúnmente llamada "chicharra") de HLB. Se trata de una bacteria que "mata a los cítricos".La presencia con muestras positivas se registró en Entre Ríos; no se observaron síntomas en plantas. "Es la noticia que no queríamos que llegue; es la enfermedad más complicada y compleja de combatir en los cítricos a nivel mundial. No tiene cura y mata a los cítricos", explicó Fernando Borgo, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.Señaló que es muy contagiosa y demora entre uno y tres años en manifestarse: "mientras tanto contagia, se transmite por un vector, que es la chicharra. Por ahora no hay presencia de la enfermedad en plantas de la zona, pero ya se trabajará en el diseño de un plan de contingencia".La expectativa es que el programa que arme el Senasa abarque el norte de Corrientes y el sur de Entre Ríos. Borgo enfatizó que, de detectarse en plantas, "cambiaría el estatus" de las provincias. La bacteria disminuye la producción, ya que vuelve agrios a los frutos, que no sirven para el consumo natural o industrializado.Recuerda que el trabajo del Programa Nacional de Prevención del HLB ha realizado capacitaciones con asistencia y desarrolló con los productores y las provincias la utilización de plantaciones certificadas mediante el sistema bajo cubierta.Menciona que el Senasa elaboró un plan de trabajo que ejecutará junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), gobiernos provinciales y productores, en el que se consensuarán las medidas a implementar con el objetivo primordial de cuidar la actividad citrícola argentina.