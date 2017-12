Juguetes, ropa y tecnología impulsan las ventas Navideñas, según CAME

Así lo plantea un informe difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el que se precisa que, en el caso de los juguetes, hay una proyección de ticket promedio de $ 450 con precios 19% mayores respecto de la misma época de 2016,El trabajo realizado por la consultora Focus Market para CAME -que incluyó una encuesta a 2.860 personas en todo el país- reveló que el rubro juguetes sigue siendo el que se lleva mayor proyección de ventas para el arbolito navideño, con 17% del total, mientras que le siguen indumentaria (12%), calzado (11%) e informática (10%).Como ocurre en los últimos años durante las fechas comerciales, de las cuales la Navidad es la de mayores ventas, las opciones de descuentos y financiamiento determinan buena parte de las decisiones de compra en cada rubros.El asesor de CAME Damián Di Pace destacó hoy a Télam que, en juguetes, las cadenas del rubro, grandes supermercados y tarjetas de crédito ofrecen descuentos de hasta 40% con varias opciones de cuotas sin interés, lo que resultará "determinante" en muchas de las decisiones de compra.Otros rubros de fuerte demanda, como electrodomésticos y productos de tecnología, cuentan con descuentos de hasta 30% y 12 cuotas sin interés, similar a los artículos de telefonía móvil, mientras que en indumentaria y calzado las promociones llegan al 25%, de acuerdo con los locales y las tarjetas de crédito.En el caso de comercio electrónico, hay ofertas de hasta 30% en productos seleccionados, con un lugar destacado para las cuponeras de descuentos.El analista también reseñó que, en materia de financiamiento, sigue vigente el Plan Ahora 3 y Ahora 6 en cuotas sin interés para indumentaria, calzado y marroquinería y el Plan CAME-Attacyc, de 12 cuotas sin interés en 76 localidades de frontera.Respecto de los canales de venta, los Centros Comerciales a Cielo Abierto de Calles y Avenidas ganan en preferencia de compra con 34% de participación, seguido por los Shoppings, con 29%.Di Pace enfatizó el peso creciente del comercio electrónico, que se expandió 10% hasta alcanzar los 26 puntos de participación.En ese sentido, explicó que, detrás del e-commerce, también está la juguetería tradicional, que vende también offline pero incrementa sus ventas online.En cuanto a los precios de juguetes para esta Navidad, el informe tomó datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y del portal juguetesynegocios.com, que reportaron un incremento interanual de 19%, al menos 5 puntos por debajo de la inflación proyectada.En ese sentido, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, destacó que todos los segmentos presentan un buen desempeño, mientras que la industria nacional, al haber resignado rentabilidad, incrementó los precios sólo 19% a pesar de que sus costos de producción subieron 25%.Según explicó el empresario, eso fue posible porque el juguete nacional "ganó en competitividad a raíz de que los industriales incorporaron tecnología para robotizar la producción y automatizar los procesos, obteniendo juguetes con precios accesibles, diseño y mayores niveles de seguridad".La Cámara proyecta cerrar 2017 con una suba de 1%, para lo cual se espera que las ventas de la temporada de fin de año terminen de impulsar el desempeño del sector.Para promocionar la venta de productos nacionales, la CAIJ destacó que las grandes superficies hacen "agresivas promociones" para liquidar el stock con descuentos de hasta 40% y 6 cuotas sin interés."En los últimos meses, se observa que el mercado está sobreofertado de productos importados y no pueden ser absorbidos por la demanda actual, generando excedentes de stock", advirtió.Las importaciones en el período enero-octubre de 2017 se ampliaron 26% interanual en valores FOB y 33% en volúmenes netos, alertó.Respecto de 2016, el 90% de las importaciones son de China, seguidas por Italia (2%) y Vietnam (1%), en un contexto en el que 180 firmas comenzaron a importar en este año.