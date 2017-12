El dólar superó los $ 18 y marcó un nuevo récord tras quinto avance consecutivo

En una plaza cambiaria recalentada por varios factores, el dólar perforó los $ 18 este miércoles y alcanzó un nuevo máximo histórico, según el promedio que realizó Ámbito en bancos y agencias de la city porteña.

El billete minorista trepó 11 centavos a $ 18,06, luego de tocar más temprano los $ 18,14, un nivel nunca visto hasta ahora. De esta forma, el precio de cierre fue el más alto del que hasta ahora se tenga registro: superó el récord de $ 18,05 que había alcanzado poco antes de las PASO de agosto pasado.



Paradójicamente, en la misma jornada en la que el dólar cruzó los $ 18, el euro quebró la cota de los $ 22, al operar a $ 22,03, en el mercado local.



En el mayorista, la divisa apenas subió un centavo y medio a $ 17,785, después de dispararse a $ 17,90 ante una mayor demanda por cobertura y estacionalidad. "Hubo una fuerte presión inicial, producto de fondos excedentes que dolarizaron portafolios. Luego comenzó a aparecer la oferta y se acomodó cerca de los precios de ayer", dijo un operador a este medio.



En el comienzo de la jornada se observaron "muchos pesos dando vuelta" luego de que el Banco Central inyectara más de $ 132.000 millones tras la licitación de Lebac en la que mantuvo la tasa de menor plazo en el 28,75%, y redujo las más largas hasta 28,7%.

"La liquidez que dejó la licitación del BCRA presionó a la cotización en el arranque, pero también muchas empresas que cerraron posiciones de fin de año y compraron la divisa para girar al exterior", comentó a este medio Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Según el analista, muchos jugadores de peso ven un dólar mayorista por encima los $ 18 hacia fin de año.



Para Federico Furiase, director de Eco Go (Ex Estudio Bein), varios factores explicaron la brusca suba inicial del dólar. Entre ellos, menciona "los pesos que quedaron dando vuelta de la licitación de Lebac, más la toma de cobertura cambiaria del mercado, que venía percibiendo atraso cambiario, con un BCRA sin margen para subir las tasas". Pero también, tuvo su aporte, "la presión alcista en las tasas de EEUU por el paso de la baja de impuestos en el Congreso estadounidense".



Furiase explicó que "la magia del tipo de cambio flotante", hizo que, cuando el dólar insinuó acercarse a los $ 18, muchos inversores "salieran a vender dólares para meterse en Lebac de largo plazo".

Desacoplado del mercado oficial, el dólar blue cae cinco centavos a $ 18,09, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Por eso, la brecha se achicó al 0,2%, el nivel más bajo desde principios de octubre. En tanto, el "contado con liqui" desciende seis centavos a $ 17,78.

Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 46 millones a u$s 55.952 millones.