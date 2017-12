Dirigentes de Economías Regionales de CAME dialogaron con Etchevehere

Política Etchevehere completó el Gabinete de Agroindustria

Una comitiva de representantes del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por el presidente de la entidad, Fabián Tarrío, mantuvo un encuentro con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, para dialogar acerca de las inquietudes del sector. "Necesitamos mejorar la rentabilidad y competitividad del actor más vulnerable de la cadena de valor: el productor", señaló Tarrío que además pidió que se reglamente cuanto antes el artículo 11 de la Ley PyME para poder acceder a los beneficios fiscales.En la mesa de diálogo que se llevó a cabo en el ministerio, Etchevehere destacó tres líneas de trabajo primordiales orientadas a desburocratizar el sistema, la formación de mesas de competitividad integradas por los actores de cada cadena y abrir mercados. "Estamos a favor de la firma de tratados internacionales porque eso nos dará previsibilidad en un mundo proteccionista", resaltó el ministro.1) Incrementar la participación del productor en el precio final de los productos agropecuarios. Dentro de las cadenas hay eslabones que han concentrado poder y lo utilizan para fijar precios e incrementar sus márgenes de ganancia. Por otra parte, los altos costos de producción van contra la posibilidad de acrecentar la rentabilidad. Un ejemplo de esto es el aumento en las tarifas energéticas que castiga a las producciones electrodependientes, ya sea por la necesidad de utilizar este insumo para riego, como también para el funcionamiento de los equipos de refrigeración dentro de los galpones de empaque.2) Impulsar Observatorios de Precios para mitigar y desalentar conductas anticompetitivas, sean incurridas por hipermercados y/o por proveedores, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).3) Reforma tributaria:a) Acompañamos la reducción de las cargas patronales para aquellos salarios inferiores a 12 mil pesos, pero requerimos que las economías regionales puedan gozar de tal beneficio, dado que el Proyecto no contempla hacerlo extensivo al sector comprendido en la Ley N° 26.727 "Régimen de Trabajo Agrario". Además, solicitamos se implemente con mayor celeridad.b) Insistimos en la necesidad de realizar una "reforma impositiva integral" que permita dirigir todos los esfuerzos a sus actividades productivas.4) Reforma laboral:a) De dejar sin efecto el Decreto N° 814/01, los sujetos alcanzados ya no podrán gozar de la neutralidad que suponía el cómputo de crédito fiscal por la diferencia zonal.5) Reglamentar el artículo 11 de la Ley PyME para poder acceder a los beneficios que otorga a las actividades identificadas como pertenecientes a una economía regional. Asimismo, y con respecto al artículo 3 de la Ley PyME, procurar que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social facilite el acceso al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a productores agropecuarios pyme que previamente hayan acreditado una situación de crisis.6) Mantener vigentes las líneas de financiamiento orientadas al fortalecimiento de las economías regionales como, por ejemplo, el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) y la Línea 700 "Carlos Pellegrini" del Banco Nación.7) Fortalecer los vínculos institucionales y el trabajo mancomunado con Cambio Rural II y Agricultura Familiar, posibilitando el desarrollo local a partir del agregado de valor en origen.8) Realizar un Censo Nacional Agropecuario 2018.Además, de Tarrío, por parte de CAME estuvieron presentes en la reunión Raúl Robín, presidente de Economías Regionales; Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales y Fernando Borgo, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.