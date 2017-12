Fuerte escalada del dólar: Perfora los 18 pesos y llega a un nuevo récord

El dólar opera con fuerte alza este miércoles y perfora los $ 18, hasta alcanzar su nuevo máximo histórico en bancos y agencias de la city porteña.



El billete minorista trepa 19 centavos a $ 18,14 y supera, de esta forma, el récord de $ 18,05 que había registrado poco antes de las PASO de agosto pasado.



En mercado el mayorista, la divisa escala 10 centavos a $ 17,87 impulsada por una mayor demanda por cobertura, según el promedio que realiza ámbito.com.



En una jornada volátil, el billete ascendió ayer siete centavos hasta tocar su mayor valor en más de un mes y medio.



Operadores dijeron que el mercado tuvo un inicio trabado por las implicancias de la huelga general, aunque electrónicamente había transacciones normales y luego del mediodía los bancos abrieron lentamente sus puertas.



En el mercado mayorista, por su parte, la divisa se disparó 17 centavos y medio a $ 17,77, su nivel más alto en casi cinco meses, como consecuencia de un proceso de recomposición de portafolios de inversión.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, consideró que la divisa está demandada por "coberturas de los bancos, empresas e inversores que salen de la moneda local pasándose a dólar por distintos motivos, como atender necesidades de pagos de giros al exterior, venta de billetes por ventanilla y pago de tarjetas de crédito utilizadas en divisas en el exterior, entro otras".



Sumado a eso, añadió Izzo, "están ingresando nuevos inversores que venden la divisa a precios más altos para seguir aprovechando el negocio financiero en la moneda local".



El alza se produjo en medio de la licitación mensual de Lebac, en la que el BCRA mantuvo la tasa más corta en el 28,75%.



Lucas Gardiner, de Portfolio Personal, consideró que "no existe un cambio de tendencia de fondo y -aunque se acelere un poco el ritmo de devaluación- la tasa en pesos todavía sigue siendo una muy buena opción alternativa porque continúa ganándole a la inflación y al dólar".



La primera parte de la rueda transcurrió con un leve predominio de la oferta que diluyó parte de la suba del cierre previo y llevó la cotización del dólar a mínimos en los $ 17,495, casi diez centavos debajo del final anterior. La irrupción de fuertes órdenes de compra registradas al promediar la sesión torció el rumbo de los precios e inició un sendero alcista que se fue potenciando durante ese lapso y sólo se detuvo cuando cerca del final los precios tocaron máximos en los $ 17,72. En este contexto, el volumen operado subió un 46% a u$s 670 millones.



Por su parte, el dólar blue cedió 11 centavos a $ 18,14, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" ascendió ocho centavos a $ 17,84.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 1.252 millones, casi el 40% fue en "roll-over" de diciembre a $ 17,86 a enero a $ 18,2950 con una tasa de 28,7%TNA. El plazo más largo operado fue agosto, que cerró a $ 20,67 con una tasa de 24%TNA, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 46 millones a u$s 55.952 millones.