Recaudaron $165.000 en remate de mercadería de Waigel

Se desarrolló el remate anunciado en el marco de la causa de Quiebra de la firma Miguel Waigel y Cía S.A., instancia que se efectuó en el salón del Centro Comercial de Crespo, durante unas dos horas aproximadamente.



"Se obtuvo para el proceso falencial un monto de $165.000 aproximadamente, porque si bien se recauda un poco más, son importes derivados a IVA, honorarios y demás. Esa suma que indiqué es la que básicamente se estuvo reuniendo producto del remate de 75 lotes, porque el listado era de 79, pero hubo 4 que no salieron por falta de compradores", explicó el Síndico designado en la causa, Valentín Cerini, a FM Estación Plus.



Asimismo, el profesional agregó: "Por ahí esperábamos reunir un monto un poco mayor, aunque entendemos que las condiciones de lluvia no acompañaron, además de tratarse de bienes muebles que han estado varios años a la intemperie, otros estaban dentro de un contenedor tras haber sido secuestrados hace varios años, los cuales por motivos judiciales no habían podido ser subastados con anterioridad. Sin dudas ese desgaste de los bienes, perjudica en su valor posible de obtener después".



En un primer momento la nómina de lotes a subastar difundida por los martilleros a cargo, incluía bienes inmuebles, los cuales no formaron parte de la lista efectivamente hoy rematada, sobre lo cual el Síndico explicó: "Se debió a una cuestión de plazos procesales. Para no tener que dejar para después del receso de verano esta instancia, se decidió rematar ahora los bienes muebles y dejar para febrero, marzo o abril -cuando el Juzgado disponga-, los bienes muebles de Victoria y del Parque Industrial de Crespo. Este último está compuesto por dos matrículas y la pretendida es una parte de unos 3.000 metros de superficie, sobre una calle lateral, lo cual da a la parte interior".



Por su parte, el martillero Oscar Cornejo indicó: "Se vendieron las últimas cosas muebles que quedaban, que no eran de gran valor, salvo maquinarias como una pala o el contenedor. Bienes muebles ya no hay más para rematar. Se vendió bien para lo que son las condiciones en las que estaban y lo que valen, porque incluso algunos eran usados".



El profesional agradeció al Centro Comercial por las instalaciones y destacó la seguridad brindada por la policía local a pedido de la justicia, ya que se desarrolló con total normalidad