Consejos para las compras de Navidad y los recaudos para evitar arrebatos

Policiales Refuerzan la seguridad por las Fiestas con 350 policías más en áreas comerciales

Las precauciones a tomar

Recaudos para consumidores

Las ventas on line

La Policía lanzó un operativo especial en virtud de la proximidad de Navidad y Fin de Año. En tanto, en forma particular, algunos comercios toman sus medidas.Además, organismos de consumidores, recordaron recomendaciones para salir a hacer las compras, adquirir artículos online y, también, Defensa del Consumidor brindó sus sugerencias e indicaciones para comprar seguro y contar con los avales de garantía del producto."Se trata de 350 policías por un operativo especial de refuerzo, los que colaborarán con las diferentes comisarías en las zonas comerciales del área del micro y macrocentro para reforzar y garantizar el servicio de seguridad", confirmó a Elonce TV el comisario Esteban Riquelme, subjefe de Operaciones de la fuerzaEn los negocios del centro también se están tomando medidas de seguridad en forma particular, por ejemplo: Hay más exigencias a la hora de prohibir el ingreso con bolsos y mochilas.Si bien en Paraná no son tan grandes las aglomeraciones ni los centros comerciales, vale repasar recomendaciones elaboradas por especialistas.En el caso de las mujeres, llevar la cartera al hombro, pero volcada hacia adelante del cuerpo para evitar hurtos o arrebatos.Los hombres deben poner la billetera en los bolsillos delanteros del pantalón, no atrás.No guardar el monedero o la billetera en las bolsas de compras, ni siquiera momentáneamente.No apoyar billeteras, tarjetas de crédito o documentos en el mostrador.No perder de vista a los chicos, acompañarlos al baño y acordar un lugar de encuentro en caso de perderse. Estar atentos al entorno.Desde los organismos de Defensa del Consumidor también se emitieron recomendaciones. Pedir ticket o factura, ya que es la única constancia legal para acreditar la compra y hacer valer la garantía. Recordar que los productos nuevos tienen una garantía mínima de seis meses y que el vendedor puede ampliar el plazo, pero nunca achicarlo.El precio publicado siempre debe ser respetado: si uno ve un folleto o una publicidad por Internet y guarda la constancia de esa publicación, hay posibilidad de reclamo si en el comercio el precio varía. Si hay diferencias entre el precio ofertado en la góndola y el que se pretenden cobrar en la caja, siempre el comercio debe cobrar el monto menor.También hay consejo a tener en cuenta a la hora de las ventas online. Según recomendaciones de IBM, conviene dirigirse a marcas reconocidas y leer las opiniones de otros usuarios. También evitar promociones spam que llegan vía e-mail o redes sociales y visitar directamente el sitio web de la tienda o marca deseada.Está comprobado que el teléfono celular es más seguro que la computadora como asistente de compras, ya que son menos vulnerables a los "softwares maliciosos".Por último, se aconseja no guardar información sensible: nunca aceptar el guardado de contraseñas de sitios web de las tiendas online ni enviar al mail claves o datos completos de tarjetas de seguridad, ni siquiera en fotos.