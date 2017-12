Producción argentina de maderas y muebles supera us$ 13.000 millones anuales

El relevamiento se realizó por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Federación Argentina de la Industria de la Madera (Faima),

"La producción está abocada principalmente al mercado interno, a excepción de grandes aserraderos, fabricantes de tableros reconstituidos (conformados por madera desmenuzada), y un 9% de las firmas encuestadas que también exportan (entre las que se incluyen pymes)", destacó Carlos Maslatón, del área de Economía Industrial del INTI, que formó parte del equipo de trabajo.



En esta cadena de valor, el sector de la producción de madera y muebles argentino está compuesto por 8.441 unidades productivas y emplea de manera directa a 90.747 personas, con una integración de 98% de empresas pymes, de las cuales un 79% supera los 10 años de antigüedad y generan alrededor de 7% del empleo industrial.



En relación a la composición de las empresas, el informe detalla que el 98% son pymes y de ese porcentual, un 78% se ubica en la categoría de micropymes, con menos de 10 empleados.



Otro dato relevante es que la mayor parte de sus ventas está destinada a productos mayoristas, especialmente en aquellas que se especializan en envases, pallets, aserraderos y remanufactura; salvo el rubro carpintero, que comercializa más de la mitad de sus productos directamente al consumidor final.



La productividad laboral mensual, medida por la facturación por empleado, promedia los $ 105.000.



En el caso de las empresas grandes, el valor es mayor (entre $ 180.000 y $ 270.000) y el resto de los subsectores tienen productividades prácticamente similares (entre $ 86.000 a $ 100.000).



La inversión de la industria maderera en los últimos 5 años estuvo destinada principalmente a la adquisición de herramientas (63%) y maquinarias (55%).



Otro dato relevante del informe indica que el 56% del equipamiento fue renovado en la última década y un 3% tiene menos de un año.



"Casi el 80% de las empresas consideran que su equipamiento es bueno. Sin embargo, al cruzar la información de su estado y antigüedad se observa que en promedio superan los 13 años, y en muchos casos están en un estado amortizado", detalla Maslatón.



Entre los principales problemas que afronta el sector, el informe detectó que se destacan las trabas en el acceso al financiamiento que obstaculizan la inversión y la competitividad.



También entre las dificultades propias de las empresas del sector maderero, le siguen en importancia la organización de la producción, los problemas de personal (capacitación y ausentismo), estrategias de venta y equipamiento insuficiente.



Uno de los aspectos de mayor debilidad en el sector es el relacionado con las tecnologías blandas o de gestión empresarial.



"Es muy alta la proporción de empresas, especialmente las más pequeñas, que cuentan con sistemas de gestión productiva y administrativa elementales", explica el informe.



Esto se refleja en que el 57% de las que contestaron la pregunta no llevan contabilidad sistematizada, el 52% no cuenta con sistemas de costos, el 54% no realiza mediciones de productividad, y son escasas las firmas que declaran utilizar normas técnicas o contar con asistencia externa en gestión empresarial o diseño de productos.



"Los resultados arrojados por el informe permitirán tomar decisiones empresariales y de políticas públicas adecuadas para el desarrollo del sector", anticipó Alfredo Ladrón González, director del Centro de Madera y Muebles del INTI.



Fuente: Télam.