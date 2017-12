Para Navidad, los argentinos son los que menos regalan de Latinoamérica

Internet y comercios barriales son los lugares preferidos de compra. En cuanto a la cena de Nochebuena, este año será un 22% más cara. La mayoría celebrará en casa propia o de familiares y cada uno llevará algo o repartirán el costo.



Más allá de que en esencia es una festividad religiosa, la Navidad es también un tiempo de encuentro con familiares y amigos y de balance emocional. Pero también es un termómetro del consumo del año y de las perspectivas para el próximo. En muchos rubros y comercios, las ventas navideñas son las más fuertes del año y en países como la Argentina, resultan un anticipo de lo que será la temporada de vacaciones.



Un relevamiento del portal mexicano Linio.com señala que "los argentinos gastan entre $ 750 y $ 1500 en hasta tres regalos navideños mientras el promedio latinomericano es de cinco". Medido en dólares, el gasto es similar (alrededor de u$s 83), pero acaso el atraso cambiario de la Argentina distorsione la comparación en divisa.



Según el informe, "si bien el presupuesto en regalos es menor en América Latina que en los EE.UU. y Europa, comparativamente las familias latinas gastan más en las cenas navideñas y de fin de año".



Los regalos preferidos en el continente americano son: ropa y dispositivos electrónicos para los adultos; y juguetes, libros y música para los niños. Internet y las redes sociales son los preferidos para elegir y comprar regalos navideños, seguidos por los comercios barriales.



En tanto, de acuerdo a una encuesta del portal OLX.com entre más de 800 usuarios, el 41% considera que va a gastar en regalos "lo mismo que el año pasado"; un 39% dice que va a gastar más y un 20% espera gastar menos.



En cuanto a la mesa navideña argentina, un relevamiento de la consultora Focus Market indica que un menú "económico" para cuatro personas consistente en carne de cerdo, vino, ensalada, gaseosa, pan dulce budín y turrón (calculado para que sobre comida para el almuerzo siguiente), rondará los $ 1250 (un 22% más que el año pasado, cuanto costaba alrededor de $ 1000). Para un menú "intermedio", con asado, vino de mayor calidad y mesa dulce más completa, rondará los $ 1700 para cuatro personas (un 15% más que el año pasado). En tanto, para una cena de nochebuena "premium", con cortes de carne más caros, bebida espumante y helado artesanal, el desembolso no bajará de los $ 3800 (un 17% más que en 2016).



"Los precios de la mesa navideña están bastante alineados con la inflación, que resultó más alta para los sectores de menores ingresos", apunta Damián Di Pace, director de Focus Market. "El mayor componente, en Argentina, es la carne, que aumentó en menor proporción que otros alimentos. Sin embargo, algunos productos típicamente navideños como el pan dulce, turrón y bebidas espumantes, aumentaron por encima del 23% de inflación anual", destacó.



El informe de Focus Market, basada en casi 3000 casos, revela que el asado (25%), la picada (24%) y el Vitel Toné son las comidas navideñas más elegidas. La encuesta también indagó sobre "¿qué es lo peor de las fiestas navideñas?", a lo que un 30% respondió: los ruidos y estruendos de la pirotecnia; seguido por "discusiones familiares en la mesa" (15%); "Tristeza por los seres queridos que ya no están" (13%), y "tener que juntarse con familiares que no aguanto".





Cronista.com.