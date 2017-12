El dólar comenzó la semana con subas

El nivel alcanzado no se manifestaba en el tipo de cambio desde comienzo del mes pasado cuando se ubicó en $ 17,93 el 7 de noviembre pasado.

Los analistas advirtieron que las subas iniciadas la semana pasada responden a una dolarización de carteras de inversión que buscan un refugio seguro.



Así en el mercado minorista el dólar subió 7 centavos y terminó en $ 17,40 para la compra y $ 17,87 para la venta según el precio promedio operado por las principales entidades bancarias de la plaza.



En el Banco Nación la divisa estadounidense avanzó 5 centavos y terminó en $ 17,55 y $ 17,75 para la compra y la venta respectivamente.

Mientras que en el segmento mayorista, donde operan los grandes inversores y los institucionales, el dólar subió 6 centavos y cerró en $ 17,47 para la compra y $ 17,57 para la venta. Sin embargo durante la rueda alcanzó máximos de $ 17,61 por unidad.



"Donde se notó actividad fue en el mercado entre bancos donde la tasa de "call money" llegó al 31% lo mismo sucedió en el mercado secundario de Lebac donde las colocaciones a 2 días se operaron con tasas del 32% concentrando este segmento el 33% de las operaciones", analizaron los operadores consultados.



Si bien los analistas no contemplan un alza de tasas en la licitación de mañana debido a los datos de inflación, la tasa en el mercado secundario se mostró alcista hoy.



La rueda se dió con bajo nivel de negocios en el segmento de contado donde se hicieron US$ 457,8 millones y en el mercado de futuros del MAE se operaron US$ 12 millones.



En el mercado de futuros de Rofex se operaron US$ 963 millones con subas promedio en todos los plazos de 3 centavos respecto de los cierres del viernes.



La recomendación de dolarizar portafolios de inversión llevó a que desde el lunes pasado el dólar avanzara 31 centavos de peso en el mercado minorista y 33 centavos de peso en el mayorista pese incluso a que creciera la oferta de dólares producto de la venta de exportadores de cereales y oleaginosas hasta los US$ 358,8 millones, unos US$ 131 millones más que la semana anterior.



"Si hasta hace un mes recomendaba que una cartera de inversión estuviera en un 80% colocada en Lebac, hoy la posición en pesos queda reducirda y recomiendo posicionarse con más fuerza en activos en dólares", señaló Santiago Llull, analista de Futuro Bursátil en una mesa sobre mercado realizada por Afteroffice el viernes pasado.



La frase fue compartida por la mayoría de los expositores que se dieron cita en ese encuentro que se realizó en la Bolsa de Comercio.

"No se puede seguir financiando con US$ 24.000 millones la posibilidad de un dólar para que la gente se vaya al exterior o directamente lo guarde en su colchón", expresó hoy un gerente financiero de un grupo de capitales nacionales en referencia a un supuesto retraso cambiario.