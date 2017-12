El maíz y la soja, complicados por la falta de lluvias

Se cumple la primera quincena de diciembre y los promedios de lluvias en la zona núcleo del país, aún no alcanzan ni la cuarta parte de las medias históricas del mes. Las medias históricas de las lluvias de diciembre de los últimos 60 años están en alrededor de 120 mm y la primera quincena del último mes del año, sólo dejó 25 mm.



La falta de lluvias y altas temperaturas deterioran la condición hídrica de los suelos y complican el desarrollo de la campaña agrícola. Cultivos de verano que aguardan por unos 20 a 50 mm para poder sembrarse. Unas 550 mil ha, entre sojas de segundas y maíces tardíos y de segunda, no pueden sembrarse por la sequía en superficie.



Desde la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario se preguntaban ayer en su informe semanal, si estamos en presencia de la campaña de maíz más complicada de los últimos años. Y la respuesta a dicho interrogante es que hasta el momento, sí. La ausencia de lluvias en la región central del área agrícola ya está generando numerosos problemas a la siembra del cereal en la zona núcleo. Un 10% de los maíces se encuentran floreciendo y muchos de ellos con un fuerte estrés hídrico.



"El reciente frente del tormenta del pasado miércoles pasó, otra vez con poca agua, y se anuncia un nuevo pulso de calor. Pero los cultivos vienen de un año de muchas lluvias y partieron con las reservas de los suelos a tope. Pero eso no quita que un 40% de los cuadros, que ingresará la próxima semana a floración, no necesite de lluvias inmediatas. Hay un alto riesgo que los potenciales de rendimientos disminuyan. Al este de Córdoba un 20% de los maíces sufrirán penalidades en los rindes por la falta de agua", proyectan desde la Bolsa de Comercio rosarina.



El panorama también es complicado para la Soja



La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la soja de primera comienza a presentar los primeros síntomas de falta de agua. Un 10% de los cuadros retrocede a la condición regular, un 40% se los considera buenos y la otra mitad de los lotes se la considera entre muy buenas y excelentes. El 15% más adelantado, en el centro-sur de Santa Fe, está empezando la primera etapa reproductiva.





El trigo con rendimientos récord



En la zona núcleo y con un 90% de la superficie cosechada, los rendimientos continúan capturando toda la atención. A medida que se terminan de cosechar los lotes, los promedios se elevan. Esta semana se alcanzó los 46 qq/ha, superando por 2 quintales la marca más alta, la del ciclo 2010/2011. Los máximos siguen estando al oeste de Córdoba, alcanzando los 75 qq/ha. Pero el sur de Santa Fe no se queda atrás. En Bigand se registraron techos de 72 qq/ha.