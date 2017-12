El dólar trepó 15 centavos y cerró la semana a $ 17,85

En medio de la tensión política y una baja de las tasas de las Lebac, el dólar cerró con fuerte alza este viernes al trepar 15 centavos a $ 17,85, su máximo en más de un mes, según el promedio de ámbito.com en bancos y agencias.



El escándalo desatado el jueves en el Congreso por la reforma previsional, cuya aprobación quedó por el momento en suspenso, provocó incertidumbre en el mercado y los inversores optaron por profundizar la dolarización de carteras.



Además, tuvo un cierto impacto una reducción en los retornos de las Lebac de mayor plazo en el mercado secundario, una baja convalidada por el Banco Central - que operó este viernes unos $ 1.000 millones en esos plazos, según confirmaron desde la autoridad monetaria -. A esto que hay que sumar el factor estacional de una mayor demanda por cierre de año y turismo.



De esta forma, el billete minorista tocó su mayor cotización desde el 7 de noviembre pasado, jornada en la que llegó a $ 17,93. Mientras que durante la semana, acumuló un total de 21 centavos. Se trata de la segunda suba semanal consecutiva y la más importante



En el mercado mayorista, por su parte, la divisa operó con fuerte volatilidad y terminó con una suba de seis centavos y medio a $ 17,535, tras superar los $ 17,64 durante cierto tramo de la rueda. El Banco Nación, en tanto, cerró a $ 17,515 vendedor para la transferencia.



Con un significativo volumen de negocios, la divisa norteamericana exhibió alzas y simétricas bajas en su cotización. Los mínimos del día se anotaron a poco de comenzada la sesión en torno a los $ 17,49, con una suba de dos centavos respecto del cierre previo.



Las órdenes de compra se instalaron en el desarrollo de las operaciones generando una suba de los precios que alcanzaron en este tramo los máximos de la fecha al operarse en los $ 17,645, quince centavos y medio arriba de los mínimos iniciales.



"Fue lógico que muchos bancos, empresas e inversores pagaran al alza sin temor, porque debían cubrir posiciones en descubierto", comentó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Esto originó que se operara el volumen más alto del mes, llegando a u$s 813 millones, un 17% más que el jueves.



La oferta y la demanda se alternaron otra vez en el dominio de la sesión, generando bajas y subas que reflejaron una situación de alta volatilidad y tendencia indefinida.



Ya sobre el final del día, importantes ingresos desde el exterior diluyeron gran parte de la suba de hoy y acomodaron los valores en el nivel visto en el cierre de las operaciones.



"Una vez completadas las órdenes genuinas de compra, las entidades financieras comenzaron a vender bajando el precio", dijeron en una mesa de dinero.



En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de 23 centavos y medio respecto de los valores registrados en el cierre del jueves pasado, una corrección alcista cuya magnitud solo fue superada por la verificada en la anteúltima semana de septiembre pasado.



Los precios del dólar se recuperaron y volvieron a niveles de comienzos de noviembre. La volatilidad instalada en los últimos días se mantuvo hoy pero no alteró la tendencia compradora que en las dos últimas ruedas generó un ajuste de más de veinte centavos atenuando la sensación de permanente atraso cambiario, dijeron desde PR Corredores de Cambios.



El mercado del dinero registró un menor volumen al alcanzar el equivalente en pesos de u$s 350 millones, de los cuales el 60% fue en el plazo de 5 días con una tasa del 30,75% y el 40% restante se pactó en todos los plazos, siendo el último a 242 días con un rendimiento del 28,75%, casi un punto porcentual menos que el último miércoles.



El "call money" subió al 30,50% por necesidad de pesos de los bancos que compraron dólares, mientras que entre entidades financieras se hicieron "swaps cambiarios" por u$s 225 millones, para tomar yo colocar pesos para liquidar el lunes y/o martes venideros, mediante compra venta de la divisa.



En el mercado de futuros del ROFEX se pactaron u$s 850 millones, de los cuales el 40% fue a diciembre ($ 17,735), y a su vez, el plazo más largo operado fue marzo, que terminó a $ 18,85, con una tasa de 26,25%. Los plazos subieron en todos los casos, pero al final solo quedaron con un alza de 5 centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por su parte, el dólar blue escaló 13 centavos y volvió a superar los $ 18, al terminar a $ 18,09, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Durante la semana acumuló un alza de 21 centavos. A su vez, el "contado con liqui" saltó 20 centavos a $ 17,72, por lo que en la semana escaló 40 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 85 millones hasta el récord de u$s 55.502 millones.