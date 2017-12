A pesar del crecimiento, la industria juguetera alerta por importaciones

"En términos generales, todos los segmentos están presentando un buen desempeño" y la industria nacional "al haber resignado rentabilidad, incrementó los precios sólo 19% a pesar que sus costos de producción subieron 25%", explicó su titular, Matías Furió.



"Esto fue posible porque el juguete nacional es altamente competitivo gracias a que los industriales incorporaron tecnología para robotizar la producción y automatizar los procesos, obteniendo juguetes con precios accesibles, diseño y mayores niveles de seguridad".



En este contexto, la cámara proyecta cerrar 2017 con un crecimiento del 1%, para lo cual se espera que las ventas de la temporada de fin de año terminen de impulsar el desempeño del sector.



Para promocionar la venta de productos nacionales, desde la CAIJ se destacó que las grandes superficies están realizando agresivas promociones con el objetivo de liquidar el stock de juegos y juguetes a partir de diferentes descuentos de hasta el 40% y hasta 6 cuotas sin interés.

Esta estrategia favorece las ventas de los juguetes de fabricación nacional a partir del acuerdo entre la entidad y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), homologado en la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción.



El mismo dispone que 50% de los juguetes en góndola deben ser de industria nacional y, además, compromete a las grandes superficies a no importar productos que sustituyan a los de fabricación nacional.



Respecto a la afectación del negocio juguetero por los productos ingresados de contrabando al país, la cámara reseñó que el mercado argentino en 2015 estaba explicado por 25% de productos ingresados al país por contrabando, que no cumplen las normas de seguridad, no pagan impuestos, violan la ley de marcas y ponen en riesgo la salud pública.



"Este marco perjudicaba notoriamente al comercio que cumple con todas las reglamentaciones y requerimientos para la habilitación del local y paga los correspondientes impuestos", destacó Furió al señalar que si bien desde la Aduana se logró "reducir notoriamente la oferta de productos ilegales" el principal desafío actual es "identificar el contrabando hormiga".



Al abordar el tema del comercio internacional del sector, el directivo planteó que "en los últimos meses se está observando que el mercado está sobre ofertado de productos importados y no pueden ser absorbidos por la demanda actual, generando excedentes de stock.

"Las importaciones en el período enero-octubre de 2017 registraron un incremento de 26% en valores FOB y 33% en volúmenes netos con relación al mismo período del año pasado", alertó.



El 90% de las importaciones son originarias de China, seguidas de Italia (2%) y Vietnam (1%), entre otros orígenes, en un contexto en el que 180 firmas comenzaron a importar en 2017 respecto del total de importadores en el 2016, lo que representa 30% de nuevos jugadores en el mercado.

Además, la CAIJ detectó operatorias dirigidas a evadir el pago de los correspondientes derechos de importación.



Así, en el primer semestre de 2017, 25% de las importaciones está ingresando por debajo de los valores referenciales asignados por Aduana, y estos niveles de subfacturación "generan un severo perjuicio fiscal y daño a la industria argentina del juguete".