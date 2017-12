Fabricantes de maquinaria agrícola piden menor carga impositiva

El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes (Cafma), Raúl Crucianelli, reclamó al Gobierno que avance con un ajuste en el Estado que redunde en una menor presión impositiva para la industria local. "Éste sigue siendo un país caro; con estos números no podemos exportar ni competir con las multinacionales", indicó.



"Nosotros tenemos todas las ganas de trabajar y de progresar, pero éste sigue siendo un país caro. Por ahora los anuncios que hizo el Gobierno, no pasaron de anuncios. Tenemos que achicar la carga impositiva y para eso hay que achicar el Estado", indicó Crucianelli durante la cena de fin de año de la entidad.



Según Crucianelli, actualmente, el 40 por ciento del valor que tiene cada máquina que se fabrica en Argentina, son impuestos.



"Con estos números no podemos exportar ni competir con las multinacionales que quieren venir a Argentina. Si queremos apertura tenemos que tener herramientas. Para eso, el achique del Estado es fundamental, así como el cambio en el sistema laboral", agregó el empresario santafesino.





Balance y créditos



Sobre la situación del sector, Crucianelli consideró: "Tuvimos un 2016 de transición y un 2017 donde la demanda se afianzó. Con respecto al 2018, me gustaría que tengamos un año en el que podamos dormir tranquilos".



Entre los logros del corriente ejercicio, destacó los avances en materia de créditos. "Nos preocupa la importación, no porque le tengamos miedo, sino porque desde Cafma creemos que las tasas subsidiadas tienen que estar dirigidas a la industria nacional; esto es, a las maquinarias que tengan al menos un 60 por ciento de componentes argentinos".



Según el titular de Cafma, "fuimos con un reclamo y con una propuesta, que es hacer un nuevo listado de fabricantes de maquinaria agrícola y logramos realizarla trabajando codo a codo con la Secretaría". (Agrovoz)