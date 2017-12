Estaciones YPF comparten el reclamo por las tarjetas pero descartan suspenderlas

La Asociación de Operadores de YPF (AOYPF) afirmó que acompaña la preocupación de la Red privada de 1.200 Estaciones de Servicio y exige no pagar más de 0,5 por ciento de arancel. Se quejan de ser el único sector excluido de las bajas de comisiones acordadas este año."En los últimos tiempos, las tarjetas han pasado de ser medios de pago a ser medios de recaudación impositiva, generando enormes saldos negativos a las Estaciones, desincentivando su uso y facilitando la economía informal", expresó el Tesorero de la AOYPF, Pablo Fantini, Operador de YPF de Santa Rosa de Río Primero, Córdoba.Sin embargo, Fantini precisó la postura que viene siendo planteada por sus colegas en las Reuniones Regionales de la AOYPF: "No creemos que la forma de llevar adelante la gestión sea perjudicar a nuestros clientes con un corte de las tarjetas, eso resultará contradictorio. Las empresas y el fisco deben corregir esto urgente".De acuerdo al relevamiento en los distintos encuentros Regionales, en algunas provincias la sumatoria de aranceles, retenciones y percepciones llega al 5,5 por ciento, para un negocio que opera con márgenes del 8 al 9 por ciento y con saldos a favor que son difíciles de recuperar y generar costo financiero y pérdidas económicas muy gravosas."La comisión del 1,25 por ciento para una Estación que después de sus costos gana el 2,5 promedio, le lleva la mitad de la rentabilidad. Las Estaciones de Servicio no podemos pagar más del 0,5 por ciento de arancel, y sin embargo, fuimos el único sector excluido del acuerdo de reducción de comisiones celebrado este año", expresó Fantini.En el caso de los Operadores de YPF, a través de la gestión de la AOYPF, se logró solucionar el problema del plazo de pago de las tarjetas de crédito gracias a un acuerdo con la petrolera y se unificó con el plazo con las de débito (48 horas hábiles).No obstante, en materia impositiva, es el sector más perjudicado. Al respecto, Fantini sostuvo: "La base imponible para las retenciones de ingresos brutos es mucho más alta que la del impuesto y esto nos genera saldos a favor millonarios permanentes con los fiscos provinciales", y enumeró: "A eso se suma el llamado impuesto al cheque, percepciones de impuestos a las ganancias y en algunos lugares los municipios. Las tarjetas son medios de recaudación, no medios de pago".Cabe recordar que en lo relativo al arancel y a las cargas impositivas, la AOYPF tuvo la oportunidad de plantearlo a los directores del Banco Central en la Mesa de Diálogo convocada por la entidad para promover el uso de medios de pago electrónicos en el sector.La Asociación tiene expectativa de que en el marco del nuevo pacto fiscal el tema de las tarjetas sea tenido en cuenta para ordenar el esquema de retenciones y percepciones, debido a que es fundamental alinearse con las políticas del Banco Central para reducir el uso de efectivo, lo que disminuirá costos y sobre todo acotará la economía informal, publicó"Por eso los fiscos deben entender que desmotivando el uso de estos medios de pago con semejante carga se termina incentivando la economía en negro. Esto debe corregirse", señalaron.En ese sentido, desde la AOYPF recordaron que se viene trabajando intensamente en el desarrollo de herramientas digitales que faciliten el uso de los nuevos medios de pago electrónicos que promueve el Banco Central, PEI, Debin y ahora Debin II, en esto con Red Link, con el objetivo de reducir los costos por comisiones y limitar el uso de efectivo.Pero mientras todas estas metas se vayan alcanzando, en lo inmediato, los Operadores de YPF, reclamaron de manera urgente ser incluidos en los sectores beneficiados por la reducción del arancel de las tarjetas, llevándolo al 0,5 por ciento de comisión. "No creemos que la forma de lograrlo sea presionar sobre nuestros clientes, que son justamente quienes usan estos medios de pago. No vemos que el camino sea dejar de recibir tarjetas", insistieron.En este marco, expresaron que apelan a la lógica de las autoridades y a la responsabilidad de las empresas del sector para buscar una solución urgente que beneficie a todos y contribuya a fomentar estos medios de pago y reducir el uso de efectivo, en línea con la política del Banco Central.