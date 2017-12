APYME en "alerta" por las reformas tributaria, previsional y laboral

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó "el alerta y la preocupación del sector por el avance de las reformas tributaria, previsional y laboral en el Congreso".



La entidad, a través de un comunicado, manifestó que considera "gravísimo el sesgo regresivo del paquete de leyes que busca imponer el Gobierno bajo el lema del reformismo permanente".



"Todas las medidas que se pretende sancionar coinciden con los reclamos y sugerencias de corporaciones y organismos internacionales. Esos actores están diseñando nuestro futuro, que sin dudas no será de prosperidad para las Pymes y el trabajo local", indicaron desde APYME.



"Las Pymes no mejorarán su competitividad mediante reformas inequitativas que destruyen el mercado interno, encarecen costos y sólo favorecen a un conjunto de grandes corporaciones locales y transnacionales. El objetivo de `abaratar´ el trabajo argentino no representa al conjunto de las Pymes, de las cuáles un ínfimo porcentaje exporta. La gran mayoría ve peligrar su sobrevivencia por la baja de ventas, la apertura de importaciones y la destrucción de la industria nacional", continúa.



Según advierten desde APYME, "de llevarse a cabo las reformas mencionadas, no cabe esperar otro resultado que mayores daños y pérdidas de derechos para los sectores más perjudicados por el actual modelo económico, Pymes, cooperativas, pequeños productores, trabajadores ocupados y desocupados, jubilados y estudiantes. Los reclamos de estos sectores están siendo ignorados en los dictámenes de mayoría de las leyes que el Gobierno pretende aprobar, mientras busca sellar acuerdos de libre comercio ruinosos para el país y la región".



Y cerró: "APYME llama a los legisladores a que privilegien su responsabilidad con el destino del país y los derechos de la ciudadanía, abriendo el debate y escuchando a los representantes legítimos del trabajo y de la producción nacional".