El precio de la cerveza podría subir un 9 % por la reforma tributaria

La Cámara de la Industria Cervecera Argentina (CICA) manifestó su "sorpresa" por la decisión de volver a crear un gravamen al consumo de cerveza y aseguró que los precios de la bebida podrían subir un 9%.La entidad empresaria acusó de "discriminatoria" a esa decisión respecto a otras bebidas y salieron a advertir que puede poner en riesgo "importantes inversiones".Alejandro Berlingeri, director ejecutivo de CICA, estimó que la medida provocará un aumento del 9% en los precios, una caída de 7% en el volumen producido, pondría en riesgo 9.000 empleos, y hará revisar varios planes de inversión."Los cambios en el proyecto, que inicialmente gravaba por igual al vino y la cerveza, después excluyó al vino, más tarde desde el Gobierno se entendió que eran bebidas sustitutas y ahora volvieron por la cerveza", afirmó el directivo.Según la cámara, la aprobación del proyecto constituiría una "discriminación respecto a otras bebidas con alcohol", ya que "el vino y la cerveza son bienes de consumo sustitutos, con lo cual aumentar el impuesto a la cerveza al 17% pero que el vino no tribute generaría un fuerte incentivo a favor de éste último", aseguró."La OMS recomienda gravar a las bebidas alcohólicas según su graduación alcohólica, algo que el proyecto de reforma tributaria no cumple. La cerveza tiene tres veces menos de graduación alcohólica que el vino y el champagne, que no pagan", afirmaron. Fuente: (Clarín).-