Cómo hacer y qué pasos seguir para pagar menos Impuesto a las Ganancias

Los trabajadores buscan la manera de que sean lo menor posible los montos que se les van a descontar de los ingresos en razón de este tributo.



Hay doce ítems que se pueden deducir para alivianar el impacto al bolsillo. Hay plazo hasta el 31 de enero de 2018.



Lo más importante para no tener que soportar descuentos mayores a los que corresponden es estar al día con la carga de información, lo que se hace exclusivamente a través del sitio web de la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



Las deducciones que se pueden realizar son las siguientes: Cónyuge El monto mensual a deducir es de 4.037,25 pesos, lo que equivale a unos 48.447 por año. Se pueden deducir la esposa o el esposo, pero es requisito estar casados legalmente. La deducción no corre para convivientes. El cónyuge tiene que tener ingresos menores a los 51.967 pesos anuales. Hijos Se deducen 24.432 pesos anuales por cada hijo, es decir 2.036 pesos por mes. Desde 2017, solo se pueden computar los menores de 18 años, no importa si siguen estudiando o no. Tampoco tienen que tener ingresos superiores a los 51.967 pesos anuales.



Créditos hipotecarios



El límite anual es de 20.000 pesos. Se puede deducir la parte de la cuota que cancela los intereses, no el capital, de préstamos para compra o construcción de el inmueble en el que vive el contribuyente.



Servicio doméstico



El tope anual para deducir es de 51.967 pesos. El empleado tiene que estar registrado en AFIP y quien deduce tiene que ser el empleador. Se deben cargar mes a mes la remuneración y las contribuciones patronales, abonadas en el período, con la fecha de pago. Alquiler El límite anual también es de 51.967 pesos. Se puede restar el 40 por del monto que se paga para alquilar la vivienda, pero el contribuyente no debe ser propietario de ningún inmueble. El contribuyente que deduce el alquiler tiene que ser el que firmó el contrato de locación. Hay que tener factura de pago de la renta porque hay que cargar en la web de AFIP el número de comprobante, el CUIT del emisor y otros datos. Gastos de sepelio Son deducibles los gastos por el fallecimiento de familiares a cargo del titular, también con un tope de 996,23 pesos al año. Seguro de vida

Las primas del seguro se pueden incorporar solo hasta un monto de 996,23 pesos al año. Se pueden incluir los seguros de vida de las tarjetas de crédito o en el recibo de sueldo. Gastos médicos El tope no puede superar el 5 por ciento de la ganancia neta del año, de todos modos, uno puede informar todo y la AFIP pone el límite. Está permitido computar hasta el 40 por ciento de lo facturado por gastos médicos y honorarios profesionales, propios o de familiares a cargo. No están incluidos los medicamentos. Medicina prepaga Tiene un límite de 5 por ciento de la ganancia neta de cada año. Se pueden incorporar las cuotas de salud pagadas a obras sociales privadas, entidades profesionales de salud o prepagas, del titular y sus familiares a cargo. No se incluyen los montos obligatorios que se aportan del sueldo de los trabajadores, pero sí en caso de que se abone una diferencia extra. También hay que tener los datos de los comprobantes de pago. Aportes jubilatorios Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, destinados a cajas nacionales, provinciales o municipales se pueden computar, siempre que no sean los obligatorios incluidos en el sueldo. Por ejemplo, los que pagan los empleados en relación de dependencia por el ejercicio de otro oficio o profesión. Donaciones El límite máximo también es el 5 por ciento de la ganancia neta. Solo se admiten aquellas realizadas a los fiscos nacional, provincial o municipal y a entidades de bien público exentas. Antes de realizar una donación, hay que preguntar si la institución se puede deducir. Esta medida rige incluso para partidos políticos y aportes a campañas electorales. Impuesto a los débitos y créditos Los importes pagados por titulares de cuentas bancarias se pueden deducir en un porcentaje. Los bancos ponen a disposición un resumen del monto que se puede tomar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Esto se computa recién al finalizar el año.