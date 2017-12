Productores avícolas reclaman rebaja del IVA al huevo

El gobierno nacional confirmó la rebaja del IVA a la carne de pollo y el cerdo. La alícuota pasará del 21% actual al 10,5%, el mismo valor que hoy tiene la carne vacuna, pero dejó de lado productos de la canasta básica como el huevo.



Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) dijo a La Nación: "Desde marzo de 2016 estamos planteando las necesidades del sector. Ricardo Buryaile (ex ministro de Agroindustria) nos confirmó la rebaja del IVA al pollo y el huevo al 15,75% para fines de 2016. La idea era quitarle el impuesto a los dos productos en conjunto para que la cadena esté representada. Sólo se podía rebajar al 15,75% porque por decreto presidencial sólo se puede hacer hasta el 25% de la alícuota. Para reducirlo al 10,5% tiene que pasar por el Congreso. Habíamos llegado a un acuerdo, pero la decisión fue frenada por Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas".



Prida explicó que desde Capia el año pasado presentaron un informe en donde demostraban al Gobierno que si reducían a 15,75% el IVA al huevo el Estado dejaba de recaudar 400 millones de pesos, pero con la formalización del sector se recuperaban esos 400 que se perdían y se lograban recaudar unos 400 millones más. La semana pasada, el presidente de la Cámara volvió a insistir con el pedido.



"Ayer nos enteremos que tanto Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la Nación, y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, permitieron la rebaja de la cuota a las carnes de pollo, cerdo y conejo al 10.5%. Nosotros seguimos en desventaja con el 21%. Esto va a seguir profundizando la informalidad del sector que es más del 50% del mercado. Hay dos caminos: o achicamos el parque productivo dejando gente sin trabajo o tenemos que rezar que se abran nuevos mercados. En Casa Rosada nos dijeron que no es momento para bajarle el IVA al huevo", confirmó Prida.



Fuentes del sector informaron que hoy pidieron una audiencia con Dujovne, Lopetegui y Luciano Laspina, diputado y economista de Cambiemos, pero aún no recibieron respuesta.