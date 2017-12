El dólar cerró con una leve baja: $ 17,65

El billete volvió a operar en retroceso una jornada después de repuntar seis centavos luego de que se conociera que Diputados incorporó en el proyecto de la reforma tributaria un impuesto del 5% sobre la ganancia de las Lebac para tenedores extranjeros.



Pero el "ruido" que generó en la víspera esta noticia durante el último tramo de la jornada se disipó este miércoles ante las necesidades de pesos para atender obligaciones de fin de año, pero también siguen influyendo las altas tasas de las Lebac, comentaron en el mercado.



"La noticia sobre el gravamen a las letras del BCRA para extranjeros fue perdiendo fuerza, ya que sigue siendo muy alta la tasa de interés en pesos que se obtiene con poco riesgo de cambio", comentó un operador.



En el segmento mayorista, en tanto, la divisa restó cuatro centavos a $ 17,34, con un recorrido mixto y algo irregular pero con un ligero predominio de la oferta que le permitió recortar parte de la importante suba del martes. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 17,31 vendedor para la transferencia.



Luego de un comienzo con un nivel similar al del final anterior, puntuales órdenes de venta hicieron retroceder la cotización hasta llevarla a mínimos en los $ 17,29. A partir de allí, la oferta y la demanda fueron alternándose en el dominio de la sesión con impacto en la cotización que mostró cambios continuos con subas y bajas que reflejaron la situación, describieron desde el mercado.



Las compras por cobertura fueron algo más intensas en el inicio del último tramo del día, generando una suba de los precios que tocaron máximos en los $ 17,38. Pero, la oferta aprovechó el buen nivel de precios y con ventas de relativa magnitud diluyó la suba y acomodó al tipo de cambio en el rango visto sobre el final del día.



El total operado ascendió un 22% a u$s 696,54 millones, sin que se haya detectado participación del Banco Central en todos los segmentos.



"Las necesidades de pesos destinadas a atender obligaciones propias de fin de año pesaron y condicionaron la esperada corrección alcista que ahora vuelve a postergarse hasta bien entrado el fin de diciembre", resaltó el analista Gustavo Quintana.



Mientras tanto, donde siguieron los negocios fue en el mercado de dinero, donde el call money (tasa interbancaria) se operó en un máximo de 30,5%, mientras que los "swaps cambiarios" aumentaron a u$s 200 millones (para tomar y/o colocar pesos, por medio de compra-venta de la divisa para liquidar este jueves o viernes).



En el mercado secundario de Lebac, por su parte, subió el volumen negociado al equivalente en pesos de u$s 700 millones, de los cuales el 56% se operó a 7 días, con una tasa de 30,6%, mientras que el resto de los plazos - hasta 245 días- se pactó a 29,20%, es decir que los rendimientos estuvieron un poco más flojos en todos los plazos.



Por su parte, el dólar blue bajó dos centavos a $ 17,93, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" avanzó nueve centavos a $ 17,38.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 594 millones, de los cuales el 50% fue en "roll over" de diciembre ($ 17,51) a enero ($ 17,905), con una tasa de 26,56%. El plazo más largo operado fue julio, que terminó a $ 19,985, con una tasa de 24,52%. Los plazos bajaron tres centavos en promedio hasta el mes de marzo, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 109 millones hasta los u$s 55.417 millones, nuevo récord histórico. (Ambito)