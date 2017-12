En cultivos de maíz realizan monitoreos para controlar la aparición de plagas

La Ingeniera Adriana Saluso, Entomóloga de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Paraná, brindó un detalle sobre las apariciones de insectos plagas hasta el momento en los cultivos de maíz y soja en la provincia.



"La campaña viene bastante tranquila en lo que respecta a invertebrados e insectos en general. Los maíces que fueron sembrados en fecha (septiembre) tuvieron un cierto impacto con la oruga cogollera al inicio del periodo vegetativo, en algunos casos fue necesario un control y en otros no"- explicó Saluso en declaraciones a Campo en Acción.



Siguiendo con los cultivos de maíz señaló que si se va a optar por sembrar maíces transgénicos, con alguno de los eventos resistentes a la oruga cogollera, es imprescindible hacer los refugios correspondientes, que sigue siendo bajo el porcentaje por múltiples razones.



"Es muy importante realizar los refugios para conservar la tecnología, ya que el refugio tiene la finalidad de diluir los organismos que tienen tolerancias o resistencia a las toxinas"- remarcó.



En el caso de soja informó que al momento no se han reportado daños por insectos, aunque en algunas zonas de la provincia hubo algunos daños por megascelis pero sin mayor relevancia.



Con respecto a los datos registrados con las trampas de luz, todavía la población viene bastante baja, por lo que todavía no hay que tomar una medida de control. De todas maneras, la profesional destacó la recomendación de realizar los monitoreos de forma visual o con el paño vertical, para obtener datos más precisos y con ello tomar decisiones más certeras.



Por último en referencia a la incidencia del comportamiento de clima en la aparición insectos, la ingeniera Saluso explicó: "el invierno fue bastante benigno, las poblaciones aceleraron su proceso y los que habían impupado llegaron a adultos de manera más rápida que años anteriores. Ahora, las bajas precipitaciones y las condiciones de sequía hace que los ciclos se alteren, entonces es muy probable que esto esté influyendo en la presencia de población en los loteos de producción".