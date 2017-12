Con los ajustes tarifarios de fin de año, descartan que el BCRA baje la tasa

Este martes habrá una nueva reunión de política monetaria del Banco Central y en la City esperan que mantengan su tasa de pases en los niveles actuales, ya que la inflación proyectada para diciembre se verá afectada por los ajustes tarifarios.



Sin margen para bajar las tasas, Federico Sturzenegger tampoco tendría el apoyo oficial para subirlas, ya que las quejas por un "enfriamiento de la economía" comenzaron a escucharse al interior del Gobierno.



Con todo, los analistas están expectantes por la próxima licitación de Lebac, que en el mercado secundario ayer promediaron una TNA de 29,60%. Las letras más operadas fueron las más cortas.



"Espero que se mantenga la tasa de pases", dijo el economista jefe de Elypsis, Gabriel Zelpo. "Si bien se observó un buen resultado en la inflación núcleo en el mes de octubre y que espero también se observe un buen resultado en noviembre, al estar lejos de lo que había buscado el BCRA (1% de inflación mensual en la última parte del año) y en momentos en donde se comienzan a negociar importantes contratos al próximo año y donde diciembre y los próximos meses están cargados de suba de precios regulados que pueden afectar a la inflación núcleo en cierta medida, el BCRA está presionado para mantener la tasa, manteniendo su política contractiva", señaló.



Amilcar Collante, de CeSur, coincidió en el diagnóstico y añadió: "Igualmente es importante ver que sucederá el próximo 19 de diciembre, que es la licitación de Lebac, para ver cuánto absorbe el BCRA y a q tasa y si tiene que seguir el trabajo de retirar pesos en el mercado secundario", dijo.



Por su parte, Christian Buteler, sostuvo que el Central incluso podría ceder a la presión y mover las tasas al alza. "No me extrañaría que las suba. Se prevé que diciembre sea un mes del alta inflación. Pero también tenes que retirar de la calle los pesos que las aseguradoras no puedan renovar. Seguramente la manera, ya se ve con el secundario de Lebac, es la suba de tasas", dijo.



Hoy también será la primera licitación de las Letes en pesos, la apuesta de Finanzas para canalizar los fondos de las aseguradoras. Aunque compiten por los mismos plazos, el mercado esperan que paguen menos que las Lebac