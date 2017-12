Punto por punto: todo lo que paso el lunes en la Conferencia de la OMC

Durante el lunes y el miércoles de esta semana se llevará a cabo la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Las sesiones estarán compuestas por 164 representantes de los países miembros, quienes buscarán avanzar en la definición de las nuevas reglas del comercio mundial. Punto por punto

Programa de trabajo para las PyMes

La propuesta está contenida en un proyecto de declaración ministerial al que adhirieron 38 miembros de la OMC, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y México, China, Rusia y la Unión Europea.



El programa de trabajo propuesto debería apuntar a seis aspectos, empezando por la mejora en el acceso a la información sobre requisitos comerciales, regulaciones y mercados; y la promoción de un entorno normativo más predecible para las mipymes. Globalización y tecnología

El ministro de Comercio de Singapur, Lim Hng Kiang, afirmó que se está produciendo "un cambio fundamental" en el modo en que el comercio internacional se lleva adelante como consecuencia de los avances tecnológicos que, dijo, "han abierto nuevas fronteras".



"El crecimiento del comercio electrónico ha reducido la importancia de la geografía y de las barreras tradicionales de los mercados", señaló antes de destacar que esto ha supuesto nuevas oportunidades pero también más desafíos.



"La globalización y las nuevas tecnologías han provocado un gran cambio. Las ansiedades de quienes todavía no han visto los beneficios deben ser tomadas en cuenta", advirtió. China y la apertura de su economía

Al intervenir en la sesión plenaria de la MC11, el representante chino resaltó que su país "está comprometido con el sistema multilareral de comercio y con la economía abierta a nivel mundial".



"Creemos que no hay ningún país que pueda ser capaz de alcanzar el éxito en el aislamiento y que ninguna institución pueda reemplazar a la OMC", agregó. El Banco Mundial y la Argentina

Un informe del Banco Mundial que identifica "grandes oportunidades para fortalecer la integración de la Argentina en la economía global", será presentado el próximo jueves, informó hoy el organismo multilateral.



El objetivo de este informe es el de reforzar el crecimiento inclusivo, aumentar la productividad y beneficiar a más personas a través de la integración del país en la economía global, según indicó el organismo en un comunicado.



"El informe presentará nuevas estimaciones de los efectos positivos, en términos de crecimiento del comercio, la productividad y la economía en su conjunto, de las reformas en políticas de comercio, inversión y competencia", anticipó el Banco Mundial.



"Se analizan las oportunidades específicas que se presentan para la Argentina en el contexto del nuevo panorama mundial del comercio y cómo aprovecharlas", amplió el texto.



La presentación del documento "Fortaleciendo la integración de la Argentina en la economía global: Propuestas de política para comercio, inversión y competencia", se realizará el jueves a partir de las 10.30 en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.



Se espera la presencia del ministro de Producción, Francisco Cabrera; de Roberto Koopman, economista jefe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y otros expertos que analizarán el Informe. "Camino a ser un país normal"

El titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, dijo hoy que la participación de Argentina como sede de la 11 Conferencia Ministerial de la OMC, como también de la cumbre del G-20, demuestran que va "rumbo a ser un país normal" y que tendrá un impacto comercial "inmediato".



"Es fundamental para la Argentina porque demuestra claramente que estamos por el buen camino. Es importante que se realice en Argentina esta reunión, la reunión del G20, porque determina que Argentina definitivamente entró en el buen camino de la economía, de las relaciones y que vamos rumbo a ser un país normal", dijo hoy Gabbi en diálogo con Télam Radio.



Consideró que "a partir de ahora va a ser mucho más fácil comerciar con los distintos países del mundo".



"Están participando acá el 98% de la actividad comercial mundial, prácticamente todos. Ahora vamos a tener una relación con los principales países del mundo que nos va a beneficiar en el día a día", aseguró el titular de la Bolsa de Comercio porteña.



Subrayó que "esto es inmediato, porque en la parte comercial tienen una gran importancia las relaciones humanas".



"Hay productos del campo que son muy competitivos y de altísima calidad, lo que posibilita abrir nuevos mercados", concluyó Gabbi. Protestas y alternativas

Una decena de personas pertenecientes a diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) protestaron en Buenos Aires contra la "codicia corporativa" de la XI Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



"Estamos aquí de la sociedad civil global de 34 países (...) para oponernos a la codicia corporativa y para pedir comercio para el desarrollo, buenos trabajos y seguridad alimentaria", corearon en el vestíbulo del hotel Hilton, lugar en el que se está celebrando la reunión ministerial.



Además en denuncia a la cumbre de la OMC, se desarrolló la "Cumbre de los Pueblos" para poder construir alternativas políticas y económicas a las "medidas neoliberales" mundiales.



Entre las actividades programadas para esta "Cumbre de los Pueblos" se ha incluido una marcha que tendrá lugar el martes a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT) para manifestar su rechazo a las políticas comerciales debatidas en la Conferencia Ministerial.



Fuente: La Voz del Interior.