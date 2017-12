Por baja de precios, la venta de notebooks creció un 52% este año

La demanda de notebooks y de consolas de videojuegos explotó este año, alentada por una baja en los precios al público y la mayor variedad de modelos a la venta. De enero a octubre, el mercado de notebooks creció un 52% en unidades, mientras que el de consolas avanzó un 60% frente a 2016, según un informe de la consultora GfK.En el caso de las notebooks incidió, sobre todo, la quita en abril del arancel de 35% a la importación, lo cual permitió el ingreso desde ese mes de equipos del exterior de diversas marcas y configuraciones con tributo 0%.Desde que se anunció la medida el año pasado, los precios bajaron cerca de un 20%, según las empresas, con lo cual tornó a los notebooks también más accesibles. Al principio, se redujeron porque las empresas locales debían liquidar el stock de las nacionales, ya que luego ingresarían equipos foráneos a menor costo. Luego, por la importación sin arancel.Según datos de GfK a octubre, mientras la venta en unidades creció 52,4%, n facturación lo hizo 38%, por una caída de 9,5% en los precios en lo que va del año, en un contexto general inflacionario.En 2016, la demanda de notebooks había caído 25%, y en 2015, 13%. A nivel global, es un producto con demanda decreciente; así, la Argentina es uno de los pocos mercados que crecen, por cuestiones endógenas. En tanto, las PC de escritorio siguen en caída: un 22% este año en unidades."Además de impulsar una baja de precios, la quita de arancel permitió el ingreso de varias marcas y modelos de notebooks, con diferentes configuraciones y diseños atractivos. Esto desalienta a traer notebooks de afuera, porque se achicó la brecha de precios y porque en el país se puede comprar con financiación y garantía", comentó Alejandro Taszma, director Comercial de Frávega."Hoy, por precio y oferta, es mucho más atractivo comprar notebooks; la Argentina empieza a tener un mercado parecido a países de la región. Por eso las marcas ponen más foco en el mercado local y ofrecen una variedad similar a otras partes del mundo. Vemos una gran potencialidad para renovar el parque de computadoras", dijo Santiago Gómez Brumana, gerente Comercial de Garbarino.Lenovo es una de las marcas que apostó de lleno a este nuevo mercado, donde compite con otras importadas como HP, Acer, Vaio, Dell y Apple. "El primer trimestre del año se vendió muy poco; la demanda creció desde abril, por la medida, con muy buenas ventas en el segundo y tercer trimestre. Los precios bajaron significativamente desde fines de 2016, promedian un 20% menos, aunque algunos se redujeron un 40%. Pero sobre todo hubo una baja en productos de entrada, más masivos, lo que permitió que más gente pudiera acceder a una notebook", explicó Juan Martín, gerente General de Lenovo Argentina.Martín graficó el aumento en la variedad: "Hasta 2014 producíamos en el país con socios, teníamos tres o cuatro modelos. Después importábamos algunos, bajo licencias no automáticas, lo que limitaba el ingreso. Ahora tenemos siete modelos, pero en cada uno hay opciones de distintas configuraciones, la oferta es mucho mayor".Las consolas de videojuegos, en tanto, avanzaron aún más: un 60% interanual hasta octubre, mientras en facturación lo hicieron un 42%, ya que se verificó una baja de 11,3% en los precios, según GfK. Los dos jugadores más fuertes de este mercado son PlayStation (Sony), con la PS4, y Xbox (Microsoft), con Xbox One; en tercer lugar, Nintendo."Hubo promociones muy agresivas, que impactaron en los precios. Bajaron en un contexto de inflación, lo cual las hizo aún más baratas. En el Hot Sale y Cyber Monday se vendieron mucho", explicó Gómez Brumana. "El año pasado había poco abastecimiento de consolas, por las licencias no automáticas, y no había mucha oferta. Y bajaron los precios a nivel internacional. Esa combinación las hizo más atractivas", comentó Taszma. Gómez Brumana agregó otro dato: "También se hicieron más accesibles los juegos, porque bajaron los precios, lo que ayudó a la migración hacia los nuevos modelos de consolas. Se ofrecen desde $ 400, antes costaban casi el doble", dijo. (El Cronista)