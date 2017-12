Diez países latinoamericanos a favor del comercio "abierto y transparente"

Los gobiernos de Argentina, Brasil, México, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Guyana, Perú y Surinam firmaron hoy la Declaración de Buenos Aires, en defensa del comercio abierto y transparente, durante la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).La declaración defiende la "importancia de preservar y defender el sistema multilateral del comercio".Ese acuerdo busca promover un "comercio abierto, con reglas, transparente, inclusivo, no discriminatorio y no discriminativo", dotado "de las herramientas que le permitan afrontar los desafíos del siglo XXI", según el documento leído por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Faurie.El documento también defiende el "multilateralismo para aprovechar oportunidades y defenderse de los desafíos, incluyendo su mecanismo de solución de diferencias".La Declaración fue firmada por el presidente Mauricio Macri y sus pares de Brasil, Michel Temer; Paraguay, Horacio Cartes; y Uruguay, Tabaré Vázquez, y funcionarios del resto de los países.Presidida por la ex ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra, participan en la cumbre ministerial de la OMC casi 180 ministros y unos 3.500 delegados de los países miembros de esta organización.