Aumento del combustible: La FAA se reunirá con el ministro Etchevehere

La semana pasada, tras conocerse el anuncio del ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren sobre nuevos aumentos en los combustibles, la Federación Argraria de Entre Ríos, emitió un comunicado en la que expresó su "disconformidad" con el aumento de combustible que va del 18 al 21 por ciento."Más allá que el combustible lo tenga que regularlo el mercado, debemos tener en cuenta que para el agro el gasoil es un insumo muy importante y sobre todo ahora, que se está en plena siembra de soja y trilla de maíz, lo que nos genera un impacto muy fuerte a nuestra rentabilidad", resaltó Matías Martiarena vicedirector de la FAA "Entre Ríos"."A los contratistas que cerraron su tarifas de servicio antes del incremento, se le elevan los costos del margen bruto y las ganancias serán escasas, tanto para la siembra como para la trilla. En la siembra se está ocupando un promedio de 6 litros por hectárea y en la trilla entre 10 a 12 litros por hectárea. Con el aumento último que se produjo hay que costear esos nuevos costos con la rentabilidad que queda", dijo."Para el mes de marzo o abril habrá un nuevo incremento de combustible, si bien desde el Gobierno nacional quieren que el combustible se regule solo, el país no está preparado para esto. Lo mismo sucede con el pedido de la suba del dólar que quieren llevarlo a 22 pesos, pero la misma inflación va comiendo esa medida. La competitividad debe estar en todos los rubros de la economía no solo en el sector del agro, también tiene que estar en el transporte de carga. El país se mueve por el gasoil y a raíz del aumento habrá suba en muchos alimentos", expresó.El dirigente gremial recordó que: "para dentro de unos días vamos a estar con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para poder plantearle todas estas cuestiones.Ya estuvimos hace dos semanas atrás en la que hablamos de mejorar las cuestiones laborales en la citricultura y los problemas que tenemos para poder registrar un campo con el fin de ser arrendado para la agricultura en la AFIP, demora mucho y hasta ahora no hemos tenido respuesta a este reclamo". Fuente: (El Argentino).-