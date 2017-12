Las ventas de autos usados subieron 21,5% en noviembre con relación al mismo mes del 2016 y en los primeros once meses del año superaron las 1.600.000 unidades, informó hoy la Cámara del Comercio Automotor (CCA).A pesar de estas cifras positivas, el presidente de la entidad, Alberto Príncipe, se quejó de que "desapareció la rentabilidad" en el sector."Muchos se preguntan si con estos volúmenes de venta nos hemos enriquecidos todos, y la respuesta es no, porque en este mercado ha desaparecido la rentabilidad, es decir, vender más no es ganar más", explicó.Dijo que "los grandes descuentos que están realizando las terminales y el ofrecimiento para el público de tasa 0, ha llevado al mercado del auto usado a una situación muy preocupante, pese al volumen que se comercializa".Por eso, pidió al gobierno moderar los impuestos "a un lugar razonable y que se escuchen nuestras demandas. Tener en cuenta el esfuerzo de los que ya invertimos y sostenemos empleos y estructuras, aún en situaciones adversas a nuestra economía".Con estos números, el año cerrará por encima de los 1.750.000 unidades de vehículos usados comercializados.En noviembre se vendieron 158.159, lo que representó un crecimiento del 21,46% con respecto a igual mes del 2016 (130.215 unidades).En los primeros 11 meses del año se llegó a 1.610.906 unidades, una suba del 17,34% comparado con igual período del año pasado (1.372.861 vehículos).Si se compara con octubre (158.961 unidades), hubo una leve baja del 0,50%.Provincias que más subieron sus ventas en el período enero- noviembre 2017:- Río Negro: 30,14%.- Chaco: 25,62%.- Catamarca: 22,81%.- Tucumán: 22,69%.- San Luis: 21,31%.- La Pampa: 22,32%.- La Rioja: 20,36%.- Santa Fe: 19,81%.- Córdoba: 18,79%.- Misiones: 18,17%.- Capital Federal: 17,89%.- Provincia Bs. As: 17,42%.- Corrientes: 16,13%.- Neuquén: 14,96%.- Mendoza: 14,78%.- Entre Ríos: 14,64%.- Formosa: 13,76%.- Salta: 13,76%.- Sgo. del Estero: 13,71%.- Chubut: 10,61%.- San Juan: 9,90%.- Tierra del Fuego: 5,84%.- Jujuy: 1,32%Las provincias que bajaron sus ventas en el período enero- noviembre 2017:- Santa Cruz: -6,44%.